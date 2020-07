Minúta po minúte: Opozícia sa pokúsi odvolať premiéra Matoviča

Návrh podali poslanci Smeru a nezaradení okolo Petra Pellegriniho.

23. júl 2020 o 9:00 (aktualizované 23. júl 2020 o 9:16) Andrej Kuzmány

Odvolávanie premiéra Igora Matoviča sledujeme minútu po minúte:

9:18 Šéfa agrorezortu Jána Mičovského z OĽaNO Matovič v kontexte kauzy diplomovky zatiaľ nepresvedčil. Svoj postoj chce predostrieť v parlamente.

"Určite sa vyjadrím v súlade so svojím presvedčením, svedomím a aj štátnou službou, ktorú momentálne zastávam," povedal.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) si zase myslí, že je na premiérovi, ako sa rozhodne.

"Keďže som bol mimo Bratislavy, nestihol som vidieť tlačovú konferenciu celú, ale myslím si, že k tomu povedal všetko, čo uznal za vhodné povedať," uviedol.

9:00 Matovič na včerajšej tlačovej konferencii, na ktorej svoju diplomovku obhajoval, povedal, že koaličných lídrov poprosil, aby mali poslanci pri hlasovaní o jeho odvolaní voľnú ruku.

Dodal, že ak by mu parlament vyslovil nedôveru, OĽaNO z vlády neodíde, on sám však v politike skončí.

8:30 Premiér Igor Matovič bude vo štvrtok čeliť v parlamente odvolávaniu. Pre kauzu jeho diplomovej práce iniciovali mimoriadnu schôdzu poslanci Smeru a nezaradení okolo Petra Pellegriniho.

Denník N minulý týždeň informoval, že Matovičova diplomovka je plagiátom a premiér väčšinu zo 79 strán práce odpísal z dvoch kníh.

Ako ďalšie dôvody podania návrhu na odvolanie poslanci Smeru uviedli odchyľovanie sa od programového vyhlásenia vlády, nepripravenosť na plnenie ústavných povinností či nedostatočné zvládnutie dôsledkov krízy a absenciu komplexného plánu na transformáciu Slovenska po pandémii.

Ak by Matoviča parlament z funkcie premiéra odvolal, padla by aj vláda. To sa však s najväčšou pravdepodobnosťou nestane, keďže koaliční poslanci v stredu avizovali, že za odvolanie nezahlasujú.

Zároveň sa však dohodli, že nebudú robiť žiadne obštrukcie a otvorenie schôdze a následnú diskusiu umožnia.

Mimoriadna schôdza sa začne o 10:00.