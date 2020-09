Koronavírus: Česko po troch dňoch opäť hlási rekord v počte nakazených (minúta po minúte)

Slovensko eviduje celkovo 5 768 prípadov nákazy koronavírusom. Pandémia si doteraz vyžiadala 38 obetí.

16. sep 2020 o 6:00 (aktualizované 16. sep 2020 o 7:37) Simona Kováčiková, Andrej Kuzmány, TASR, SITA, ČTK

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

7:37 SVET Živý had nemôže v hromadnej doprave slúžiť ako náhrada za rúško. Upozornil na to dopravný podnik severoanglického mesta Manchester potom, ako sa v médiách a na sociálnych sieťach objavili fotografie muža so škrtičom obtočeným okolo krku a úst.

Podľa denníka Manchester Evening News nastúpil muž s hadom v pondelok do autobusu, ktorý smeroval zo Swintonu do centra Manchesteru. Nenasadil si pritom povinné rúško a namiesto toho si nechal tvár obtočiť škrtičom.

7:11 SVET Nemecké úrady budú po týždni aktualizovať zoznam rizikových krajín a nie je vylúčené, že krajina sprísni opatrenia aj voči Česku. Už minulý týždeň zaradila medzi rizikové regióny Prahu.

Zaradenie medzi rizikové oblasti znamená, že ľudia, ktorí z týchto miest prichádzajú do Nemecka, musia mať negatívny test na koronavírus, alebo ich čaká povinná karanténa.

V pondelok rozhodlo o zaradení Česka medzi rizikové krajiny aj Slovensko.

7:00 SVET V súvislosti s augustovou svadbou v americkom štáte Maine, ktorá sa konala v rozpore s pravidlami proti šíreniu koronavírusu, už zomrelo najmenej sedem ľudí s ochorením Covid-19.

Svadba sa konala v meste Millinocket asi 70 kilometrov od kanadskej hranice a stala sa jedným z ohnísk šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 v štáte Maine. V súvislosti s akciou sa po celom štáte nakazilo najmenej 176 ľudí.

"Ani jedna z obetí sa obradu alebo svadobnej hostiny priamo nezúčastnila," povedal lekár Nirav Shah z mainského Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb.

6:30 SVET Situácia sa zhoršuje aj v Brazílii, kde za uplynulý deň zomrelo 1113 pacientov s Covidom-19, čo je najviac od 2. septembra. Vtedy pribudlo 1184 obetí. Testy tiež odhalili 36 653 nových nakazených.

Od začiatku pandémie v krajine zachytili 4 382 263 pozitívnych prípadov, 133 119 ľudí zomrelo. Viac úmrtí ako Brazília vo svete evidujú iba USA.

V počte pozitívnych prípadov na koronavírus SARS-CoV-2 je Brazília treťou najviac postihnutou krajinou sveta po Spojených štátoch a Indii. Čo sa týka počtu obetí, na následky ochorenia Covid-19 zomrelo viac ľudí než v Brazílii iba v USA. (zdroj: TASR/AP)

6:12 SVET V Španielsku prekročil oficiálny počet úmrtí číslo 30-tisíc.

Celkový počet infikovaných sa zvýšil na viac ako 600-tisíc, čím sa krajina stala prvou v Európe, ktorá presiahla túto hranicu.

Nové údaje španielskeho ministerstva zdravotníctva ukázali v utorok večer ďalších 9400 nových potvrdených prípadov a 156 úmrtí.

V Španielsku sa počty prípadov nákazy znova zvyšujú od polovice júla, pričom krajina zaznamenáva jedny z najprudších nárastov v Európe. U viac než polovice novoinfikovaných sa však neprejavili príznaky ochorenia COVID-19 a z veľkej časti ide o ľudí vo veku 20-60 rokov, ktorí nepotrebovali liečbu, píše AP.

6:00 SVET Česko po troch dňoch opäť hlási rekord v počte nových nakazených. V utorok zistili 1677 prípadov ochorenia Covid-19.

Laboratóriá vykonali 15 678 testov.

Doteraz najviac pozitívnych prípadov testy zachytili v sobotu: 1541. V nedeľu a v pondelok čísla klesli na 792 a 1038.

