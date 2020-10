Minúta po minúte: Trumpa previezli vrtuľníkom z Bieleho domu do vojenskej nemocnice

Slovensko eviduje celkovo 11 617 prípadov nákazy koronavírusom.

3. okt 2020 o 6:28 (aktualizované 3. okt 2020 o 6:37) Martin Vonšák, TASR, SITA, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem

Pozrite si aktuálnu mapu šírenia koronavírusu na Slovensku >>>

Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

06:39 SVET - Severokórejský vodca Kim Čong-un v sobotu poprial Trumpovi a jeho manželke Melanii skoré uzdravenie po tom, ako oznámili, že mali pozitívne testy.

"Kim úprimne dúfa, že sa čo najskôr zotavia, a verí, že ochorenie prekonajú. Vodca vyjadril prezidentovi a prvej dáme svoju účasť a poslal im vrelý pozdrav," informovala tlačová agentúra AFP, citujúc severokórejské štátne médiá.

Ide o prvý prípad, keď Kim Čong-un zaslal odkaz s prianím uzdravenia svetovému lídrovi, ktorý bol pozitívne testovaný na nový druh koronavírusu, všíma si juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.

6:31 SVET - Amerického prezidenta Donalda Trumpa previezli vrtuľníkom z Bieleho domu do vojenskej nemocnice pri Washingtone, kde podstúpi liečbu v súvislosti s jeho pozitívnym testom na nový druh koronavírusu.

Trump nastúpil do prezidentského vrtuľníka Marine One bez pomoci, pričom mal na tvári rúško. Vrtuľník ho previezol do neďalekého vojenského zdravotníckeho zariadenia Walter Reed Army Medical Center, kde má špeciálnu pracovňu, v ktorej bude naďalej pokračovať vo vykonávaní funkcie hlavy štátu. Predpokladá sa, že prezident strávi v nemocnici niekoľko dní.

Trump už pred prevozom dostal experimentálnu liečbu v podobe syntetických protilátok na ochorenie COVID-19, uviedol jeho lekár Sean Conley. Dané liečivo je v štádiu klinických skúšok a regulačné úrady ho dosiaľ neschválili. "Tím expertov vyhodnocuje jeho zdravotný stav a spoločne vydáme odporúčania pre prezidenta a prvú dámu ohľadom ďalších krokov," dodal Conley.

Donald Trump nastupuje do vrtuľníka. (zdroj: TASR/AP)