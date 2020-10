Koronavírus: Česi zaznamenali najvyšší nedeľný prírastok (minúta po minúte)

Celkový počet nakazených na Slovensku dosiahol 26 300 prípadov. Pandémia COVID-19 si doteraz vyžiadala 71 obetí.

19. okt 2020 o 6:26 (aktualizované 19. okt 2020 o 7:41) Martin Vonšák, TASR, SITA, ČTK

07:41 SLOVENSKO - Vláda v nedeľu schválila plošné testovanie antigénovými rýchlotestami, ktoré má do dvoch týždňov zorganizovať armáda. Obyvatelia sa majú testovať dvakrát, s týždňový odstupom.

Mnohé dôležité podrobnosti nie sú známe, Matovič priznal, že ešte nerozhodli, či budú testy dobrovoľné alebo povinné. Matovič aj minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík zároveň odmietli kritiku obstarávaní, ktorými Správa štátnych hmotných rezerv nakúpila 13 miliónov antigénových testov na ochorenia Covid-19 za 57,5 milióna eur.

Rezervy nakupovali testy bez súťaže, potichu a od firmy, ktorá figuruje v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Úrad pre verejné obstarávanie už oznámil, že tieto nákupy preverí.

06:26 SVET - V Česku zaznamenali v nedeľu 5059 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dosiaľ najvyšší počet za tento deň v týždni.

Nový údaj prichádza po 8713 pozitívnych testoch zo soboty, ktoré boli rekordným denným nárastom počas víkendu, keď sa zvyčajne otestuje menej ľudí. Od začiatku pandémie malo v ČR pozitívny test na nový koronavírus 173 885 ľudí, ochoreniu COVID-19 podľahlo 1422 pacientov. Dosiaľ sa vyliečilo 72 134 osôb. Momentálne je v Česku nakazených 100 329 ľudí, ukazuje aktuálna štatistika. K nedeľňajšiemu večeru bolo 3519 ľudí hospitalizovaných. Od konca septembra sa pritom počet pacientov v nemocniciach strojnásobil a trojnásobne vyšší je i počet osôb hospitalizovaných vo vážnom stave.

Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od minulej stredy sprísnené epidemiologické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.