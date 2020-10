Krajčí verí, že Slovensko bude inšpiráciou aj pre iné štáty

Verí tiež, že sa Slovensku podarí zlomiť stúpajúcu krivku ochorenia Covid-19.

24. okt 2020 o 18:06 SITA

TRSTENÁ. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) verí, že celoplošné testovanie pomôže zlomiť stúpajúcu krivku pandémie ochorenia COVID-19 a projekt bude inšpiratívnym príkladom pre ostatné štáty.

Uviedol to na brífingu v závere druhého dňa pilotnej fázy testovania, kde aj on sám pomáhal odoberať stery v jednom z odberných miest v Tvrdošíne.

"Chcem vyjadriť nádej, že pandémiu, ktorá nás na Slovensku veľmi vážne zasiahla, pri takomto nasadení a spolupatričnosti, ktorú som dnes na Orave videl, zvládneme. Verím, že ak nasledujúce dva-tri týždne obmedzení vydržíme, podarí sa nám krivku zlomiť, ocitneme sa v oveľa lepších číslach a budeme môcť uvoľňovať postupne niektoré opatrenia," vyhlásil Krajčí.

Počas dnešného popoludnia sa minister zdravotníctva stretol s riaditeľmi župných nemocníc v Dolnom Kubíne a Trstenej a situáciu v nich hodnotil ako dobrú.

"Vyťažených je približne 50 percent lôžkového fondu vyhradeného pre pacientov s ochorením COVID-19. V Trstenej je k dispozícii päť ventilovaných lôžok a 50 reprofilizovaných infektologických lôžok, a v Dolnom Kubíne štyri ventilované lôžka a štyri desiatky lôžok na kyslíku s covidovým ochorením," zhodnotil situáciu Krajčí.

Ocenil tiež skutočnosť, že župné zdravotnícke zariadenia na Orave pomohli uvoľniť tlak na nemocnice v Ružomberku a v Martine.

"Do ružomberskej nemocnice by v prípade potreby mali byť preložení pacienti, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, a martinská univerzitná nemocnica by mala prijímať tie najťažšie stavy, kde pacienti majú aj iné pridružené diagnózy," doplnil minister zdravotníctva.

Trojdňové testovanie v troch okresoch na Orave a tiež v bardejovskom okrese na východe Slovenska je pilotnou akciou operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá bude pod gesciou Ministerstva obrany SR pokračovať celoslovenským testovaním počas nasledujúcich dvoch víkendov.