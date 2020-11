Koronavírus na Slovensku: Druhé kolo testovania pokračuje druhým dňom (minúta po minúte)

V desiatkach okresov na Slovensku pokračuje druhé kolo plošného testovania.

8. nov 2020 o 8:00 (aktualizované 8. nov 2020 o 8:48) Martin Vonšák, Patrik Sopóci, TASR, SITA, Korzár, My regióny

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/694JuKoZ.html

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus na Slovensku: Priebeh celoplošného testovania sledujeme naživo (minúta po minúte)

08:51 BRATISLAVA Na odberných miestach v Mlynskej doline a Ružinove čakali už pred otvorením desiatky záujemcov o testovanie. Informuje o tom bratislavská polícia a mestská časť Ružinov na sociálnej sieti. V "zelenej" Bratislave sa druhé kolo testovania nekoná.

Miesta sú určené hlavne tým, ktorí sa budúci týždeň budú zdržiavať v červených okresoch a potrebujú preto certifikát o negatívnom výsledku z druhého kola testovania.

08:28 KORŇA V Korni fungujú počas druhého kola testovania dve odberové miesta - v kultúrnom dome a požiarnej zbrojnici.

Pomáhajú pri ňom opäť zdravotníčky, ktoré pochádzajú z obce, niektoré sú členkami miestneho dobrovoľného hasičského zboru, nechýbajú kornianski hasiči.

08:07 SLOVENSKO Odberné miesta sú otvorené od 8.00 do 20.00 h s prestávkami od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.30 h. Druhého kola testovania sa môžu zúčastniť aj občania, ktorí neboli na prvom kole.

08:00 SLOVENSKO Začal sa druhý deň plošného testovania na Slovensku. V sobotu dopoludnia v rámci plošného testovania na nový koronavírus otestovali 553 377 ľudí, 3677 z nich malo pozitívny výsledok testu (0,66 percenta).

Výsledky za celú sobotu zatiaľ nie sú známe.

Celoplošné testovanie: Ako prebieha odber na Covid-19? Druhé kolo plošného testovanie obyvateľov Slovenska prebieha od soboty do nedele v 45 červených okresoch. Odberné miesta sú otvorené v čase od 8.00 až do 20.00 h. Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Testovanie je určené pre všetky osoby nad 10 rokov, ktoré sa budú zdržiavať v termíne 9. – 14. novembra v tzv. červených okresoch. Trvalý pobyt nerozhoduje. Pripravených je vyše 2700 odberných miest pre asi 1,8 milióna ľudí. Po vstupe do odberného miesta si musia ľudia vydezinfikovať ruky. Následne sa treba preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia, a vypísať formulár potrebný na registráciu. Po registrácii dostane každý pridelené číslo. Zdravotník následne odoberie vzorku z nosohltana, testovaný počká na výsledky vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. Zdravotník následne privolá otestovaného podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť je potrebné predložiť občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Certifikát odovzdá v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a čo v prípade pozitívneho výsledku. Otestovaní potom odchádzajú z odberného miesta a v prípade pozitívneho výsledku do domácej desaťdňovej karantény.

45 červených okresov Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bardejov, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Ružomberok, Sabinov, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Zvolen, Žilina.

Ako prebieha antigénový test?

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/QhivUs0L.html

Pre zväčšenie kliknite sem