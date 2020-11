Minúta po minúte: Začalo sa verejné vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora

Hľadá sa nástupca Jaromíra Čižnára.

19. nov 2020 o 9:21 (aktualizované 19. nov 2020 o 11:13) Peter Kováč, Katarína Kozinková

Ústavnoprávny výbor vypočúva kandidátov na generálneho prokurátora.

Ako prvý pred výbor predstúpil Jozef Čentéš.

Štyria pred výbor predstúpia vo štvrtok, traja v piatok.

Voľba generálneho prokurátora sa uskutoční už budúci týždeň.

Pozrite si zoznam kandidátov na generálneho prokurátora.

Vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora sledujeme naživo (minúta po minúte)

11:14 Slovo má poradca prezidentky Marián Leško. "Od 2004 do 2019, čo vám bránilo zaujať verejné stanovisko, verejný postoj k tomu, čo sa v prostredí prokuratúry deje," pýta sa Čentéša. Ten opäť odkazuje na rok 2010.

"Vyjadril som sa jasne a zrozumiteľne, so systémom, ktorý na prokuratúre bol, som nekooperoval. V Threeme je moje meno len raz," hovorí.

"Vyjadril som sa, keď som na to mal priestor a postavil som sa Trnkovi. Či som sa už mal vyjadriť viac, nechám na poslancoch," povie.

Leško reaguje, že nevidí veľkú odvahu v tom kandidovať s podporou vládnej väčšiny.

11:00 Milan Vetrák začína svoju otázku tým, že sa ide opýtať niečo, čo sa pýta mnohých ľudí. "Je dobre, aby na čele Generálnej prokuratúry bol prokurátor?"

Podľa Vetráka sa opakovane stalo, že zlyhali práve prokurátorovi a teda prečo by sme mali dať šancu opäť prokurátorovi. Podľa Vetráka si nemálo poslancov myslí, že na čele prokuratúry by mal stáť neprokurátor.

Čentéš rozšírenie okruhu, kto sa môže stať prokurátorom, považuje za správne. Kritériom podľa neho sú kariéra, ako sa správal, aké má výsledky, jeho koncepcia. "Ide o súťaž a každý môže kandidovať," vraví. Výhoda prokurátorov tkvie podľa neho v tom, že "dokonale poznajú všetky zákutia prokuratúry".

"Generálny prokurátor nebude mať povestných sto dní aby konal. Bude sa očakávať tvrdý nástup po tom všetkom, čo vychádza najavo," hovorí tiež.

"Nemám vybudované žiadne osobné vzťahy k prokurátorom, stretávame sa v práci, ale nie v súkromí. Nikdy som na výberovom konaní nikoho nezvýhodnil," hovorí Čentéš. "Je o mne známe, že na výberových konaniach som nemilosrdný," dodá.

Čentéš počas schôdze Ústavnoprávneho výboru NR SR, ktorý vypočúva kandidátov na generálneho prokurátora. (zdroj: TASR)

10:37 Pýta sa Petra Hajšelová. Hovorí, že Čentéš dnes vyzval, aby bol zvolený taký kandidát, za ktorého sa nebudú poslanci musieť hanbiť. Za ktorého by sa dalo sa hanbiť, pýta sa teda poslankyna. "Nepoznám žiadne prekážky ku ktorémukoľvek kandidátovi, aby kandidoval na GP," odpovedá Čentéš.

"Čiže táto vaša prosba bola fráza," reaguje Hajšelová. "Bola to myšlienka vo vzťahu ku mne, aby vyjadrili podporu mne," odpovedá Čentéš.

"Tak sa opýtam inak," povie poslankyňa. "V čom ste lepší ako ďalší kandidáti?"

"Mojou najväčšou výhodou je komplexná koncepcia rozvoja prokuratúry. Ako jediný z kandidátov poznám všetkých prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry," odpovedá Čentéš. Pokračuje s tým, že sa podieľaľ na tvorbe konkrétnych usmernení na prokuratúre a spomína aj svoju publikačnú činnosť. "Riadim krajské a okresné prokuratúry a poznám tam problémy - teda znalosť pomerov a znalosť konkrétnych problémov," uzatvára výpočet svojich predností.

10:21 Pýta sa poslanec Ondrej Dostál: "Ako ste vnímali obdobia na prokuratúre pod vedením Trnku a Čižnára?"

Čentéš odpovedá, že prokuratúra sa za Trnku dostala do stavu pred kolapsom. Odkazuje tu aj na zverejnené nahrávky. Na rozdiel od Trnku Čižnár urobil podľa Čentéša aj dobré opatrenia. "Ale potom zostal na pol ceste, neviem si ani vysvetliť, čo to spôsobilo, možno zlý výber námestníkov, tá reforma nepokračovala," povie. Čižnárovi zazlieva Bašternáka. Spomína tlačovku z roku 2016.

Dostál sa pýta ďalej na to, či Čentéš zažil, že aj jemu odobrali niekedy nejaký spis. Tiež sa pýta na nevhodné pokyny - či už on nejaké dostal alebo zaznamenal niečo takéto voči svojim kolegom. Žeby mu zobrali spis, odpovedá Čentéš, že na trestnom úseku ani nezažil, že by bol vydaný Čižnárom nevhodný pokyn.

10:09 Alojz Baránik číta z Čentéšovej vízie, kde sa píše, že odmieta kontrolu prokuratúry ľudom. "Ako má byť teda kontrolovaná?" pýta sa poslanec.

Čentéš vidí kontrolu v tom, že bude zriadená Veľká rada prokuratúry a dodáva, že identifikuje problém, že prokuratúra nie je kontrolovaná. Treba podľa neho zriadiť orgán reálnej kontroly. "Správa o činnosti prokuratúry nie je reálna kontrola," vraví.

09:57 Prichádzajú prvé otázky. Juraj Šeliga hovorí, že to, čo sa Jozefovi Čentéšovi stalo v minulosti, považuje za "škandalózne". Hovorí, že sa učil z jeho skrípt aj učebníc a váži si ho, ale bude sa pýtať priamo. "Hovoríte, že treba otvoriť prokuratúru, že nemožno hovoriť len o individálnych, ale aj systémových zlyhaniach. Ste v tom systéme dvadsaťšesť rokov, aký je váš podiel viny, že to na prokuratúre vyzerá tak, ako to vyzerá?" pýta sa.

"Za všetkými svojimi rozhodnutiami si stojím," odpovedá Čentéš. "V 2010 som mal predloženú konkrétnu víziu zmeny na prokuratúre a to mi nebolo umožnené realizovať. Ak by som bol ústavným spôsobom vymenovaný, neprišlo by ku kauzám ako Glance House," dodáva.

"Nie som alibista, pýtam sa aj sám seba, čo som mohol urobiť ja sám," pokračuje Čentéš. Hovorí o tom, že sa nebál postaviť v roku 2010 Dobroslavovi Trnkovi, "aj so všetkými dôsledkami, ktoré z toho to pre mňa vyplynuli".

Čentéšova odpoveď Šeligovi nestačí. Zdá sa mu priveľmi všeobecná a akademická. "Dostali sa na prokuratúru aj ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť. Treba, aby sa tam dostali aj ľudia zvonka. Treba to otvoriť," dopĺňa svoju odpoveď Čentéš.

09:51 Čentéš hovorí aj o svojich skúsenostiach. "Tridsať rokov som v právnej praxi," hovorí. "Dvadsaťšesť som na prokuratúre. Vybavujem dennodenne trestné veci, špecializujem sa na drogovú trestnú činnosť a pranie špinavých peňazí. Som spoluautorom trestného poriadku," dodáva.

"Dnes sa prokurátori budú musieť snažiť viac ako kedykoľvek predtým," hovorí na záver svojej úvodnej reči. "Zvoľte toho, kto sa nebude báť," odkazuje prítomným.

09:39 Ako prvý prezentuje svoju víziu pre Generálnu prokuratúru Jozef Čentéš.

Hovorí o "morálne sprofonavaných a morálne bezškrupulóznych ľuďoch" v slovenskej justícii. Treba podľa neho dôsledne odhaliť, vyšetriť a potrestať tých, ktorý spôsobili dnešný stav. Chce verejnú kontrolu prokuratúry a to v dvoch krokoch, prvým z nich je vysporiadanie sa s minulosťou a druhým jeho návrhy na konkrétne opatrenia.

Jozef Čentéš chce tiež podrobnejšie majetkové priznania a zdokladovanie vecí, ktoré užívali prokurátori a poskytli ich tretie osoby. Hovorí o hlbokých personálnych zmenách. Chce nových námestníkov aj audit organizačnej štruktúry GP.

09:22 Predseda Ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák otvoril verejné vypočutie kandidátov na funkciu generálneho prokurátora SR. Privítal zástupcov prezidentky - poradcu Mariána Leška a riaditeľa odboru legislatívy a milostí Stanislav Gaňu.

Prítomní sú všetci členovia Ústavnoprávneho výboru: Dominik Drdúl, Radovan Marcinčin, Miroslav Svrček, Ondrej Dostál, Petra Hajšelová, Juraj Šeliga, Alojz Baránik, Boris Susko, Martin Nemky, Rastislav Schlosár a Matúš Šutaj Eštok. V sále sedia aj niektorí ďalší poslanci parlamentu. Sú tu aj hostia z radov mimovládnych organizácii, ktoré sa venujú problematike justície.

09:21 V budove starej Národnej rady sa začalo s vypočúvaní siedmich kandidátov na generálneho prokurátora. Prvých štyroch vypočujú dnes, zvyšných zajtra.

Priamy prenos z vypočúvania možno sledovať na webe Národnej rady.

BRATISLAVA. Slovensko čaká voľba nového generálneho prokurátora. Do polovice augusta tohto roku v tejto funkcii pôsobil Jaromír Čižnár. Od jeho odchodu z postu je dočasne poverená vedením prokuratúry prvá námestníčka Viera Kováčiková.

O post generálneho prokurátora sa uchádza sedem kandidátov: Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Rastislav Remeta, Ján Šanta a Maroš Žilinka.

Ústavnoprávny výbor parlamentu ich bude vypočúvať vo štvrtok 19. a v piatok 20. novembra. Kandidátov budú volať v abecednom poradí, štyria vystúpia v prvý deň, traja v druhý deň. Samotná voľba generálneho prokurátora sa v parlamente uskutoční budú týždeň, pravdepodobne v stedu.

Koaliční politici vopred hovoria o tom, že favorita vybratého nemajú a čakajú na prezentáciu kandidátov pred výborom.

