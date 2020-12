Koronavírus: Minister Mičovský mal pozitívny test na koronavírus (minúta po minúte)

Sprísnili sa ďalšie pravidlá, lyžiari potrebujú negatívny test.

14. dec 2020 o 6:19 (aktualizované 14. dec 2020 o 7:03) Erik Balázs, Andrej Kuzmány

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

7:00 SLOVENSKO - Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského cez víkend pozitívne testovali na COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Anežka Šrojta Hrdá.

6:42 SVET - V USA spustili v nedeľu distribúciu vakcíny proti Covidu-19, ktorú by mali podávať určeným skupinám obyvateľstva už od pondelka.

Prvá dodávka vakcíny spoločností Pfizer a BioNTech - rozdelená do vyše 600 miest po USA - pokryje zaočkovanie približne troch miliónov ľudí. Do konca marca budúceho roka by mohli v USA zaočkovať viac ako 100 miliónov ľudí, teda asi 30 percent populácie, dodal hlavný poradca očkovacej operácie Moncef Slaoui pre televíziu Fox News.

6:15 SLOVENSKO - Od dnešného dňa začínajú platiť sprísnené pravidlá pre hotely, lyžiarske strediská, vleky a lanovky.

Hotely a lyžiarske strediská môžu obslúžiť len zákazníkov, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testu na koronavírus nie starším ako 72 hodín.

Maximálna kapacita kabíny lanoviek je zároveň stanovená na jednu osobu, členovia jednej domácnosti však budú môcť využiť jednu kabínu.

Viac si prečítate v otázkach a odpovediach k aktuálnemu plánu opatrení >>>>