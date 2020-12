Koronavírus na Slovensku: Opatrenia sa sprísňujú, platí lockdown (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili celkovo už 146 124 nakazených. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 1 440 obetí.

19. dec 2020 o 6:00 (aktualizované 19. dec 2020 o 6:46) Erik Balázs, TASR, SITA, ČTK

6:46 SLOVENSKO - V Trenčíne sa dnes a zajtra koná celoplošné testovanie obyvateľov na nový koronavírus antigénovými testami. Testovanie je dobrovoľné a bezplatné.

Mesto na oficiálnej webovej stránke informuje, že Trenčania s trvalým alebo prechodným pobytom sa môžu prísť otestovať v oba dni víkendu od 8.00 do 20.00 h. Posledný odber sa uskutoční o 19.30 h. Obyvatelia obcí z mestskej funkčnej oblasti Trenčín - Mníchova Lehota, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Soblahov, Kostolná Záriečie, Zamarovce, Hrabovka, Skalka nad Váhom a Trenčianska Teplá - sa môžu prísť testovať v nedeľu od 14.00 do 20.00 h. Posledný odber bude o rovnako 19.30 h. Prestávky počas testovania budú od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.30 h.

6:31 SLOVENSKO - Výnimku z karantény po návrate zo zahraničia majú viacerí dopravcovia.

V nariadení hlavného hygienika sa uvádza, že sa výnimka vzťahuje na členov posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu. Rovnako pre posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave.

Tí môžu prekračovať hranicu SR aj inými spôsobmi dopravy, a to na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju prácu, alebo pri návrate domov. Preukázať sa musia potvrdením od zamestnávateľa v slovenskom jazyku alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave.

6:00 SLOVENSKO - Na Slovensku sa od piatej hodiny ráno obmedzil pohyb, vychádzať z domu sa smie už iba s výnimkami.

Povoľuje sa napríklad cesta do práce, do najbližších potravín, k lekárovi, do kostola, ísť sa tiež dá na prechádzku so psom či mačkou alebo do prírody.

Všetky výnimky zo zákazu vychádzania si môžete pozrieť v infografike nižšie, čo všetko sa od dnešného dňa mení a ako nájdete prehľadne tu >>>>

Lockdown a opatrenia