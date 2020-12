Mladí reportéri opäť najlepší vo svetovej elite

Projekt vychováva mladých reportérov píšucich o životnom prostredí.

BRATISLAVA. Mladí reportéri pre životné prostredie už viac ako jedenásť rokov prinášajú na Slovensku dôležité informácie o ochrane prírody. Za ten čas získali mnoho ocenení.

Mladí reportéri pre životné prostredie alebo YRE (Young Reporters for The Environment) dávajú priestor mladým ľuďom vo veku 11 – 25 rokov, aby cestou konštruktívneho miestneho žurnalizmu navrhovali riešenia problémov v oblasti životného prostredia a udržateľného spôsobu života. Žiaci získavajú zručnosti v oblasti životného prostredia, všímavého občianstva, mediálnej gramotnosti a žurnalistiky.

YRE je medzinárodný certifikovaný environmentálny vzdelávací program, ktorý vznikol v roku 1994, aktuálne je do neho zapojených 42 krajín z celého sveta. Program YRE je jedným z piatich programov Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (www.fee.global).

Na Slovensku existuje od roku 2009, koordinuje ho Centrum environmentálnych aktivít Trenčín (www.cea.sk), zastrešuje Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií (www.spirala.sk).

Vyvrcholením každého školského roka je medzinárodná súťaž YRE, kde z národného kola postupujú najlepšie články a videá v každej vekovej kategórii 11 –14, 15 – 18 a 19 – 25 rokov a bez ohľadu na vek najlepšia reportážna fotografia, kampaňová fotografia a fotopríbeh. V roku 2020 sa do súťaže zapojilo 275-tisíc študentov z 27 krajín sveta, ktorí do národných kôl prihlásili 16-tisíc súťažných prác. Slovenskí Mladí reportéri pre životné prostredie získali v medzinárodnej súťaži dve prvé a dve tretie miesta, čím sa Slovensko opäť stalo najúspešnejšou krajinou.

Ukážky niektorých prác slovenských Mladých reportérov pre životné prostredie:

Toxické jednohubky – Michaela Hermanová, Leo Klein, Emil Slimák, Patrik Poltársky (tím CZŠ Narnia), 1. miesto v medzinárodnej súťaži v kategórii 11 – 14 rokov.

Dobrú chuť, planéta! – Radka Lamačková a Miroslava Mrišová (Súkromná základná škola Nová Dubnica), 2. miesto v slovenskej časti súťaže v kategórii 11 – 14 rokov.

Využívanie zrážkovej vody prináša mestám výhody – Adriána Henčeková ( Filozofická fakulta UK v Bratislave), 3. miesto v medzinárodnej súťaži v kategórii 19 – 25 rokov.

Aký je prínos súťaže mladých reportérov

Na Slovensku pôsobia Mladí reportéri pre životné prostredie od roku 2009, za ten čas získali množstvo úspechov. Slovenskí mladí environovinári pravidelne bodujú v medzinárodných kolách súťaže.

Radovan Stoklasa, fotoreportér, lektor v programe

Projekt ma oslovil najmä tým, že očami mladých ľudí, často ešte len školákov, poukazuje na stav životného prostredia, v ktorom žijeme. Vďaka „detskému jazyku“ sa tak táto téma stáva zrozumiteľnou nielen pre ich rovesníkov, ale aj pre mnohých dospelých. Som rád, že môžem odovzdať svoje novinárske skúsenosti a v praxi ich naučiť tomu, čo sa z učebníc nedozvedia.

Jaromír Flaškár, pedagóg, ZŠ Mládežnícka, Púchov

Mladí reportéri vychovávajú generáciu študentov, ktorí myslia a cítia ekologicky. Učia sa v programe samostatnosti, odvahe, prekonávajú zábrany pri oslovovaní respondentov, pracujú s kamerou či fotoaparátom. Stúpa ich sebavedomie a hodnota.

Michaela Zenková, pedagogička, Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Náš najúspešnejší projekt bola práca na vytvorení bioplastu a poukázanie na problematiku plastov. Žiačke sa podarilo upozorniť na problematiku mnohé obce v rámci celého Slovenska, ktoré na jej podnet upozornili obyvateľov na problém prostredníctvom vývesky na úrade či správou v miestnych médiách (noviny, rozhlas, sociálne siete).

Adriána Henčeková, mladá reportérka (22 r.)

Uvedomila som si, že osveta vlastným príkladom je tá najlepšia (pani profesorka na gymnáziu hovorila, že odkedy so mnou chodí po enviro akciách, začala doma triediť odpad). A to je pre mňa najviac! Keď vidím, že ďalší a ďalší ľudia neberú naše životné prostredie na ľahkú váhu!

Michal Mazánik, mladý reportér (18 r.)

Program mňa osobne naučil nielen nebáť sa nahlas prezentovať svoje názory či podnety, ale aj to, aký spôsobom ich prezentovať. Získal som väčšiu odvahu problémy riešiť a hovoriť o nich nahlas.

Lucia Szabová, klimatická aktivistka, lektorka v programe

V programe sa mladí ľudia učia o témach životného prostredia, ale aj tomu, ako fungujú úrady, procesy a zodpovednosti súvisiace s mnohými problémami. V podstate sa naučia komplex zručností a vedomostí, ktoré sa im isto zídu v živote, a to nielen v prípade, že chcú byť v budúcnosti novinármi.

Michaela Danišová, mladá reportérka (12 rokov)

Najviac ma baví nakrúcať zábery a rozmýšľať, kde by sme čo mohli nakrútiť. Keďže riešime verejné problémy, tak je podľa mňa dôležité vedieť komunikovať s cudzími ľuďmi. Pred mladými reportérmi som mala problém osloviť cudzieho človeka, ale musela som sa to naučiť, pretože bez toho sa nedá nakrúcať . Toto je tá hlavná vec, ktorú som potrebovala vedieť, a mladí reportéri mi dali šancu naučiť sa ju.

Mária Jánošíková, mladá reportérka (18)

Vďaka programu Mladí reportéri pre životné prostredie som získala smerovanie v živote. Vedie ma nielen jeho mediálne vzdelávanie, ale aj jeho samotná filozofia a cit pre chápanie environmentu, za čo som mu veľmi vďačná.

Ľubica Nosčáková, pedagogička, CZŠ Narnia, Bratislava

Podľa mňa je program YRE skvele postavený. Keď som prvýkrát počula, že ide o to, aby deti písali reportáže, povedala som si – isté cvičenie zručnosti v tom je, musia pozorovať svet okolo seba a naučiť sa písať – reportovať. Ak to budú chcieť „osadiť“ do súvislostí, tak aj pracovať so zdrojmi a informáciami, hľadať a overovať pravdivosť, a teda aj kriticky myslieť.

Ak mám po tomto všetkom odpovedať na otázku, v čom vidím prínos z pohľadu žiakov, tak je to určite v tom, že ich všetko to, čo som opísala, učí vnímať svet v súvislostiach, identifikovať problém, prevziať zodpovednosť a namiesto slovensky tradičného hundrania reálne hľadať a realizovať riešenia. Okrem toho spolupracovať, komunikovať slušne, jasne a otvorene so zodpovednými, ísť si za svojím, zamerať sa na daný problém a stať sa v ňom expertom, spájať sa s expertmi, kriticky myslieť a korektne písať o téme zo všetkých strán.