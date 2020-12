Koronavírus: Nová mutácia sa v Nemecku objavila už v novembri (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili takmer 170-tisíc nakazených koronavíurusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 1 879 obetí. Aj počas Vianoc platí na Slovensku zákaz vychádzania.

29. dec 2020 o 6:00 (aktualizované 29. dec 2020 o 7:41) Veronika Orviská, SITA, TASR, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Očkovanie proti Covid-19 (vakcína)

Koronavírus na Slovensku: Sledujeme správy o Covid-19 minútu po minúte:

7:15 SVET Český premiér Andrej Babiš žiada, aby Európska komisia schválila použitie šiestich dávok z jednej ampuly vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech, a nielen piatich dávok.

Súvisiaci článok Babiš nalieha na Úniu, z jednej ampulky vakcíny chce vyťažiť o dávku viac Čítajte

Babiš poukázal na to, že liekové agentúry v USA a Izraeli tento postup už odsúhlasili, takže výťažnosť očkovacej látky je tam o pätinu vyšší.

"Zdravotníci ma informovali, že z jednej ampuly natiahnu nie päť, ale šesť dávok. Rovnaká informácie dnes zaznela aj v Nemecku. To by znamenalo - ak to EMA schváli, že by Únia namiesto 300 miliónov dávok dostala 360 miliónov dávok," povedal Babiš.

06:27 SVET V USA a Mexiku sa začali klinické skúšky, ktoré majú určiť bezpečnosť a účinnosť kandidáta na vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od biotechnologickej spoločnosti Novavax.

Tretia fáza skúšok tejto vakcíny, nazvanej NVX-CoV2373, prebieha aj v Spojenom kráľovstve, kde je do testov zapojených približne 15-tisíc dobrovoľníkov.

V USA a Mexiku sa do spomínaných klinických skúšok zapojí okolo 30-tisíc dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov.

06:00 SVET V Nemecku sa v pondelok koronavírusová nákaza potvrdila u ďalších 12 892 ľudí a zomrelo 852 infikovaných. Najhoršia epidemická situácia je naďalej v Sasku, časti Durínska a na juhovýchode Bavorska.

Celonemecké reprodukčné číslo je aktuálne 0,74, čo znamená, že 100 infikovaných v priemere nakazí ďalších 74 ľudí.

Nemecko minulý týždeň vo štvrtok informovalo, že sa na jeho území preukázala nová mutácia koronavírusu, ktorá bola prvýkrát hlásená z južného Anglicka. Zdravotníci ju odhalili u ženy v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, ktorá priletela z Anglicka.

Podľa denníka Die Welt však teraz spätné analýzy preukázali, že sa mutácia B1.1.7 sa objavila v Nemecku už v novembri. Lekári ju objavili vo vzorke odobratej seniorovi z Dolného Saska, ktorý neskôr zomrel. Podľa miestneho ministerstva zdravotníctva sa dcéra zosnulého pacienta zdržiavala v polovici novembra v Anglicku.