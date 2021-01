Koronavírus: Rakúsko obnovuje kontroly na hraniciach so Slovenskom aj Českom (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili už viac ako 200-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 2 788 obetí. V Nitre, Košiciach a Púchove prebieha plošné testovanie.

9. jan 2021 o 6:00 (aktualizované 9. jan 2021 o 7:25) Andrej Kuzmány, TASR, SITA, ČTK, My regióny, Korzár

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus na Slovensku: Sledujeme správy o Covid-19 minútu po minúte:

7:21 SVET - Rakúske denníky Kurier a Österreich čelia kritike za zverejnenie reklamy, ktorá obsahovala zavádzajúce tvrdenia o opatreniach proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-2.

V texte reklamy sa uvádza, že rúška sú "zbytočné a zdraviu škodlivé" a "prevažná väčšina vedcov upozorňuje na vedľajšie účinky" vakcín vyrobených na základe technológie mRNA. Obe tvrdenia sú v skutočnosti v protiklade s názorom väčšiny vedcov.

Šéfredaktorka denníka Kurier Martina Salomonová v stĺpčeku vedľa reklamy uviedla, že inzerát obsahuje teórie, ktoré väčšina vedeckej komunity odmieta. Zverejnenie inzerátu však obhajovala právom na slobodu prejavu. Potláčanie takýchto názorov by podľa nej len podporilo konšpiračné teórie.

7:00 SLOVENSKO - Pre vysoký výskyt infekcií na Slovensku a v Česku obnovilo Rakúsko od polnoci z piatka na sobotu kontroly na hraniciach s oboma krajinami a nahradilo nimi doterajšie mobilné kontroly vo vnútrozemí, informuje agentúra APA s odvolaním sa na oznámenie ministra vnútra Karla Nehammera. Menšie hraničné prechody sú uzavreté.

Cestujúci do Rakúska musia aj naďalej podpisovať prehlásenie, že pôjdu do karantény, inak im môže byť vstup zamietnutý. Karanténa je povinná i v prípade, že cestovateľ predloží negatívny test na Covid-19.

Pre nákladnú dopravu a pendlerov platia výnimky. Pendleri nepotrebujú negatívny test a ani nemusia ísť do karantény, ale pri príjazde do krajiny musia preukázať, že majú v Rakúsku zamestnávateľa.

6:28 SLOVENSKO - V piatok v Nitre otestovali 10 585 ľudí. Pozitívnych bolo 295, čo je 2,79 percenta. Informáciu zverejnilo mesto na sociálnej sieti.

„Prosíme nezabúdajte, že ak ste mali negatívny výsledok antigénového testu, buďte naďalej opatrní a dodržujte všetky platné nariadenia,“ píše radnica.

6:00 SLOVENSKO - Kým v okrese Nitra a v Košiciach začali s testovaním už v piatok, dnes sa do plošného testovania zapojí aj Púchov.

Púchovská radnica vyčlenila desať odberných miest, vzorky tu budú odoberať v sobotu i v nedeľu od 8. do 20. hodiny. Rovnako ako v Košiciach, aj v Púchove je testovanie dobrovoľné, bez znevýhodňovania netestovaných ľudí.

Okrem mesta Púchov sa do testovania zapoja aj obce s najväčším počtom obyvateľov, resp. obce, kde je najviac rozvinutá priemyselná výroba - Dohňany, Beluša či Lednické Rovne, informuje radnica na svojom webe.

05:45 SLOVENSKO - V okrese Nitra a v meste Košice bude dnes druhým dňom pokračovať plošné testovanie obyvateľstva.

V okrese Nitra zriadili celkovo 116 odberných miest. V Nitre, najväčšom meste okresu, bude testovanie antigénovými testami prebiehať v oba víkendové dni od 8. do 17. hodiny. Očakávať tu možno vyššiu účasť, nakoľko v celom okrese začne od pondelka platiť sprísnený lockdown a napríklad ísť do práce či do prírody bude možné iba s negatívnym testom na Covid-19.

Mesto Košice, naopak, sa chce tvrdšiemu lockdownu vyhnúť, preto vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu zorganizovalo dobrovoľné testovanie. Mesto zriadilo 66 odberných miest, v sobotu a nedeľu budú otvorené od 9. do 17. hodiny. Otestovať sa bude dať aj v pondelok, ale už len v Kulturparku a vo Vstupnom areáli U. S. Steelu.