Na potvrdenie o testovaní nie je určený iba modrý certifikát

Občania si môžu dať potvrdiť aj dokument stiahnutý zo stránky ministerstva zdravotníctva.

20. jan 2021 o 10:11 TASR

BRATISLAVA. Na potvrdenie o testovaní nie je výlučne určený "modrý" certifikát.

Na mobilnom odberovom mieste si môžu dať občania potvrdiť aj dokument stiahnutý zo stránky ministerstva zdravotníctva. Nájdu ho pod názvom Potvrdenie o vykonaní testu.

Potvrdil to komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Ak laboratórium alebo mobilné odberové miesto, alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti hlási testovanie denne na regionálny úrad verejného zdravotníctva, teda do systému celoslovenského testovania, bude občanovi potvrdený doklad o testovaní platiť," objasnil rezort.

Súvisiaci článok Lekári kritizujú osobné vydávanie potvrdení o prekonaní koronavírusu Čítajte

Zákaz vychádzania vláda predĺžila do 7. februára. Pravidlá sa zatiaľ nemenia, no od 27. januára do 2. februára sa bude potrebné na uplatnenie viacerých výnimiek preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Môže ísť o antigénový, ale aj PCR test, ktorý bol vykonaný od 18. januára.

V okresoch zaradených medzi 37 horších bude treba od 3. do 7. februára ďalší test vykonaný od 27. januára.

Negatívny test bude potrebný napríklad na cestu do práce, na poštu, na doplnenie pohonných látok, kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, servisu bicyklov, do servisu motorových vozidiel či na pobyt v prírode okrem ľudí nad 65 rokov a detí do 15 rokov.