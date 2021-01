Správy o vážnych stavoch lekárov po očkovaní proti covidu sú falošné

Zdravotníci v spolupráci s políciou dementovali informácie o hospitalizáciách na ARO.

21. jan 2021 o 17:10 TASR

BRATISLAVA. Polícia upozornila na hoaxy šíriace sa na sociálnych sieťach v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19.

Ako informovali, správy o zdravotníkoch z Bratislavy a Humenného, ktorí mali mať po podaní vakcíny vážne zdravotné ťažkosti, sú nepravdivé.

Žiadny prípad na ARO po očkovaní

Ako doplnil Štátny ústav na kontrolu liečiv, na Slovensku dosiaľ nezaznamenali prípad, keď by musel byť očkovaný človek hospitalizovaný na oddelení ARO a v priamom ohrození života.

"Prípad zdravotníkov, ktorí mali mať po zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 zdravotné kompilácie a anafylaktický šok, sa nestal. Ide o nezmysel a nebezpečný hoax," uviedla v stanovisku nemocnica v Humennom.

Ako priblížili, drvivá väčšina jej zdravotníkov je už zaočkovaná. Teraz sú na rade ďalší zamestnanci zo zdravotníctva a kritickej infraštruktúry. Zatiaľ prebieha všetko bez výrazných komplikácií.

Menovaní lekári zvažujú trestné oznámenie

Univerzitná nemocnica Bratislava sa tiež ohradila voči informáciám o svojich lekárov, ktorí mali po druhej dávke vakcíny skončiť v nemocnici, druhý dokonca na oddelení ARO.

"Je to klamstvo a lekári, ktorí boli v tomto hoaxe menovaní, zvažujú trestné oznámenie. Čo sa týka štyroch zdravotných sestier, ktoré údajne mali po druhom očkovaní vysoké horúčky, nevieme sa k tomuto vyjadriť, pretože autor tohto hoaxu nešpecifikuje, o ktorú nemocnicu ide. Tu by sme však chceli zdôrazniť, že horúčka je bežný vedľajší účinok očkovania v žiadnom prípade nejde o nič neobvyklé, z čoho by mali mať ľudia strach," skonštatovala v stanovisku.

Dodala, že o očkovanie je v ich nemocnici veľký záujem.

Vedľajšie účinky sa dajú nahlásiť

Ako pripomenula polícia, všetky lieky vrátane vakcín môžu mať vedľajšie účinky, ktoré sa však neprejavia u všetkých.

Bezpečnosť liekov a vakcín sa monitoruje po celý čas, keď sú na trhu. Jedným z nástrojov monitorovania je hlásenie podozrení na vedľajšie účinky.

"Je však dôležité uviesť, že schválené vakcíny prešli prísnou kontrolou Európskej liekovej agentúry a sú bezpečné. Nahlasovať vedľajšie účinky vakcíny je možné na Štátny ústav pre kontrolu liečiv," dodali.