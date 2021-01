Koronavírus: WHO vo Wu-chane stopuje vírus (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 226-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 737 obetí. Na Slovensku prebieha plošné testovanie.

21. jan 2021 o 6:15 Martin Vonšák, TASR, SITA

Koronavírus na Slovensku: Sledujeme správy o Covid-19 minútu po minúte:

06:15 SVET - To, ako sa vírus preniesol na človeka, pritom podľa expertov stále nie je úplne jasné. Vyšetriť by to mala expertná skupina WHO, ktorá je práve teraz v čínskom Wu-chane. Vedci sú však zatiaľ v karanténe a viacerí odborníci upozorňujú na ohrozenú nezávislosť vyšetrovania.

