Diagnostiku na COVID-19 na Slovensku začali budovať presne pred rokom

Úplne prvé vzorky zasielalo Slovensko do Berlína.

22. jan 2021 o 11:37 SITA

BRATISLAVA.,

Prvá podozrivá vzorka, ktorá mohla obsahovať vírus SARS-CoV-2, dorazila do Národného referenčného centra (NRC) pre chrípku 22. januára 2020. V tomto čase sa diagnostika len pripravovala a laboratórium ešte nedokázalo vzorky spoľahlivo analyzovať.

Začiatok testovania

Úplne prvé vzorky tak zasielali do Charité v Berlíne, ktoré je referenčným laboratóriom pre diagnostiku koronavírusov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

V priebehu dvanástich dní od prvej podozrivej vzorky sa podarilo spustiť diagnostiku už aj priamo v NRC. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



„Prvýkrát sme vyšetrovali vzorky priamo u nás 3. februára. Vedeli sme, že skôr či neskôr nejakého pacienta zachytíme a ochorenie sa potvrdí aj na Slovensku,“ uviedla vedúca NRC pre chrípku Edita Staroňová. Diagnostikovať prvého pozitívneho pacienta sa v laboratóriu podarilo 6. marca 2020.

„Akonáhle sme si výsledok viacnásobne potvrdili a boli si istí jeho správnosťou, nahlasovali sme to hlavnému hygienikovi. Hneď ho zaujímalo, ako sa pacient má, keďže už bol hospitalizovaný. Boli to časy, keď vzoriek nebolo tak veľa, a tak sme s týmto pacientom nakoniec telefonovali aj my. Informovali sme vtedajšieho premiéra a nasledovala tlačová správa a oznámenie verejnosti,“ opísala Staroňová.

Stovky vzoriek

Takýto nápor podľa vedúcej NRC pre chrípku nikdy predtým nezažili. „Aj keď si spomenieme na pandémiu chrípky v rokoch 2009 a 2010, nebolo to ani zďaleka takéto, v porovnaní s dneškom sme diagnostikovali možno desatinu vzoriek. Vtedy chodili denne desiatky vzoriek, teraz chodia denne stovky,“ doplnila Staroňová.

Postupne sa však pridali aj prvé tri regionálne úrady v Košiciach, Trenčíne a v Banskej Bystrici. V polovici apríla sa začali angažovať aj súkromné laboratóriá. Do diagnostiky sa zapájajú už aj regionálne úrady v Komárne, Nitre, Poprade a v Žiline.



Doktorky Edita Staroňová a Elena Tichá zohrali kľúčovú úlohu v zavádzaní diagnostiky v našom laboratóriu. Komunikovali s Berlínom a spolu s doktorkou Janou Gőczeovou z Laboratória molekulárnej diagnostiky ÚVZ SR ako prvé rozbiehali diagnostiku COVID-19 na Slovensku.