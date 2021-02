Minúta po minúte: Reprodukčné číslo covidu v Česku mierne stúplo

Británia chce do mája zaočkovať všetkých nad päťdesiat rokov.

6. feb 2021 o 6:00 (aktualizované 6. feb 2021 o 8:53) Erik Balázs, TASR, SITA

08:53 SVET - Za piatok pribudlo v Českej republike potvrdili ďalších 8 559 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 500 viac než pred týždňom, informovala webová stránka Českého rozhlasu.

Reprodukčné číslo piatka mierne stúplo na 1,04. Táto hodnota vyjadruje predpokladaný počet osôb, ktoré jeden nakazený človek danou chorobou ďalej nakazí v populácii, kde sú všetci jedinci na toto ochorenie náchylní.

Počet ľudí, ktorí zomreli s koronavírusom SARS-CoV-2, presiahol hranicu 17.000. Protiepidemické skóre (PES) stúplo o dva body na 73.

Od polovice januára tak nepretržite zodpovedá štvrtému stupňu, spresňuje ďalej iROZHLAS.cz.

06:43 SVET - Britská vláda chce do mája zaočkovať proti koronavírusu SARS-CoV-2 všetky prioritné skupiny obyvateľstva.

Prvú dávku vakcíny by dovtedy mali dostať najzraniteľnejšie osoby, zdravotníci aj všetci dospelí nad 50 rokov, oznámil včera britský minister zdravotníctva Matt Hancock.

To či bude tento cieľ možné naplniť, však bude závisieť od dodávok vakcín, uviedol minister, ktorého citovala agentúra Reuters.

"Vakcinačný program v Spojenom kráľovstve má do mája zahrnúť všetkých deväť prioritných skupín," uvádza sa vo vyhlásení britského úradu vlády.

Podľa ministra Hancocka je rýchle a masívne očkovanie kľúčovou súčasťou snáh o znovuotvorenie britskej ekonomiky, zrušenie lockdownu a obnovenie normálneho života v krajine.

Vláda premiéra Borisa Johnsona doposiaľ uvádzala len to, že všetkých deviatim prioritným skupinám bude vakcína ponúknutá "počas jari", v piatok termín dosiahnutia tohto cieľa spresnila.

Prvé štyri prioritné skupiny, do ktorých patrí približne 15 miliónov ľudí, by mali byť zaočkované do 15. februára. Medzi nich patria klienti a zamestnanci domovov dôchodcov, zdravotníci v prvej línii, ľudia nad 70 rokov a pacienti trpiaci obzvlášť závažnymi ochoreniami.

Do piatku sa v Spojenom kráľovstve podarilo zaočkovať takmer 11 miliónov ľudí (10,97 milióna). Do zvyšných piatich prioritných skupín (5-9), ktoré majú byť zaočkované do mája tohto roku, patrí približne 17 miliónov obyvateľov.

06:00 SVET - Novým variantom koronavírusu, zisteným v južnej Kalifornii, sa znovu nakazil pacient, ktorý sa vlani v lete vyliečil z infekcie skorším variantom.

Včera o tom informovali výskumníci z Kalifornskej univerzity v meste Berkeley, ktorých citovala tlačová agentúra DPA.

Novoobjavený variant - označený ako CAL.20C - zistili minulý mesiac u osoby, ktorú v júli testovali pozitívne na predchádzajúci variant.

"Je to závažný fakt, že variant CAL.20C, ktorý zrejme tvorí už vyše tretinu prípadov infekcie v Kalifornii, dokázal niekoho znova nakaziť," povedala Stacia Wymanová, americká vedkyňa z Inštitútu pre inovatívnu genomiku na Kalifornskej univerzite.

"Virálna nálož tej osoby bola veľmi vysoká," dodala Wymanová.

V jednom súbore 95 vírusových genómov zhromaždených od 4. novembra do 21. januára zistili výskumníci zo spomínaného inštitútu 26 percent nového variantu CAL.20C.

Podľa výskumníkov v zdravotníckom centre Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles sa variant CAL.20C odlišuje od nákazlivejšieho zmutovaného variantu prvýkrát zisteného v Británii, známeho ako B.1.1.7 , ktorý sa teraz tiež šíri v Spojených štátoch.

Britský variant sa v južnej Kalifornii vyskytol "v ojedinelých prípadoch nákazy" v okresoch Los Angeles, San Diego a San Bernardino, oznámili v stredu výskumníci v Cedars-Sinai.

Naopak, variant CAL.20C bol zistený v 36,4 percenta prípadov, skúmaných v nedávnej štúdii vedcami v Cedars-Sinai.

O variante CAL.20C sa toho ešte veľmi veľa nevie, ale vládnu obavy, že môže byť tiež nákazlivejší.