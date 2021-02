Koronavírus: Polovica opýtaných v Nemecku nechce zmierniť lockdown (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 261-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 5 135 obetí. Vláda predstavila nové opatrenia.

7. feb 2021 o 6:00 (aktualizované 7. feb 2021 o 7:59) Erik Balázs, TASR, SITA

Na Slovensku platia nové opatrenia: Správy o Covid-19 sledujeme minútu po minúte:

07:59 SLOVENSKO - Počas prvého dňa februárového plošného testovania sa v 23 odberných miestach, ktoré vytvorilo mesto Žilina, dalo otestovať 11 053 ľudí.

S pozitívnym testom odišlo 46 ľudí, čo je 0,42-percentná miera pozitivity.

Podobné výsledky zaznamenali štatistiky aj pred dvoma týždňami, keď sa v Žiline naposledy plošne testovalo. Celkovo 23. a 24. januára vykonali odberové tímy spolu 29 165 testov, pričom 113 ľudí bolo pozitívne otestovaných. Miera pozitivity vtedy dosiahla 0,39 percenta.

07:43 SVET - Polovica opýtaných ľudí v Nemecku je proti uvoľneniu pravidiel lockdownu.

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý pre agentúru DPA vypracoval inštitút YouGov.

Nemeckí krajinskí a spolkoví predstavitelia rozhodnú v nasledujúcich dňoch, či predĺžia celoštátny lockdown aj po 14. februári.

Respondentom položili otázku, či si myslia, že opatrenia by sa mali úplne odstrániť alebo uvoľniť, alebo či by mali zostať rovnaké alebo sa sprísniť.

Polovica opýtaných je proti zmierneniu opatrení, 37 percent je za pokračovanie súčasných obmedzení aj po 14. februári a 13 percent je za ďalšie sprísnenie pravidiel.

Na druhej strane, 30 percent je za zmiernenie pravidiel a 13 percent za úplný návrat do normálu.

06:00 SVET - Stovky ľudí vyšli v sobotu noci do kodanských ulíc na protest proti dánskym epidemiologickým obmedzeniam a plánom vlády na digitálne očkovanie, uviedla agentúra AFP.

V mrazivom počasí sa približne 600 ľudí zhromaždilo pred budovou parlamentu na protest proti "diktatúre" čiastočného lockdownu, ktorý bol zavedený v Dánsku. Demonštrácia mala pokojný priebeh.

Ľudia protestovali najmä proti plánom na vytvorenie digitálneho očkovacieho "pasu". Dánsko, tak ako aj ďalšie európske krajiny, chce zaviesť digitálny očkovací preukaz, ktorý by spočiatku uľahčil najmä služobné cesty. Mohol by sa použiť aj na športové a kultúrne podujatia, a tiež na vstup do reštaurácií.

Organizátori protestov tvrdia, že z takého pasu vyplýva povinnosť očkovania, čo predstavuje ďalšie obmedzenie slobody jednotlivca. Očkovanie v tejto škandinávskej krajine nie je povinné.

V Dánsku, ktoré má 5,8 milióna obyvateľov, sú zatvorené reštaurácie, bary a obchody, ktoré nepredávajú potraviny a základné potreby. Vláda predĺžila obmedzenia najmenej do 28. februára. Základné školy sa však v pondelok môžu znovu otvoriť.