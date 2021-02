Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 2 487 nových prípadov, pribudlo aj 127 úmrtí

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 271-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 5 629 obetí. Opatrenia riadi covid automat.

11. feb 2021 o 6:00 (aktualizované 11. feb 2021 o 11:00) Laura Smitňová, Erik Balázs, TASR, SITA, ČTK

Platí COVID automat: Správy o koronavíruse sledujeme minútu po minúte:

10:59 SVET - Zmiernenie lockdownu spôsobilo v Rakúsku prudký nárast záujmu o testovanie na koronavírus.

Za posledných päť dní testy absolvovalo 1 096 621 Rakúšanov. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil vládny krízový štáb. Od začiatku pandémie v Rakúsku uskutočnili 11 miliónov testov na koronavírus.



10:55 SLOVENSKO - Lockdown nepriniesol podľa ministra hospodárstva Richard Sulíka na Slovensku také výsledky, ako by sme si želali.

Sulík sa vyjadril, že je načase sa zamyslieť, ako budeme ďalej bojovať proti koronavírusu. „Nemôžeme robiť stále to isté a čakať iný výsledok," skonštatoval. Podľa ministra je nevyhnuté zamerať sa na trasovanie a tzv. e-karanténu.



Práve aplikácia by podľa neho mala mať aktuálne vysokú prioritu, a preto sa ponúkol, že sa danému projektu bude venovať. „Posnažíme sa, aby sme takúto aplikáciu čím skôr v slovenských podmienkach spojazdnili a odovzdali Národnému centru zdravotníckych informácií," povedal Sulík.

Sám pritom priznáva, že tento projekt nemusí „klapnúť". Ak by sa však podaril, malo by to byť v blízkom čase, v rozmedzí týždňov a nie mesiacov.

10:55 SLOVENSKO - Seniorom nad 70 rokov v obci Špačince pri Trnave prispeje obec na odvoz k lekárovi taxíkom.

Ak splnia podmienky výšky dôchodku a ďalšie kritériá vrátane vlastníctva osobného vozidla, môžu dostať ročnú podporu na desať jázd v celkovej hodnote 25 eur. Starosta Július Zemko pre TASR uviedol, že služba začala platiť od februára.

10:41 SVET - Južná Kórea hlásila vo štvrtok 504 nových prípadov nákazy koronavírusom za posledných 24 hodín.

Je to najvyšší denný nárast za približne posledné dva týždne, ktorý vyvoláva obavy z možnej novej vlny nákazy. V ázijskej krajine sa totiž začína sviatok lunárneho Nového roka, pripomenula tlačová agentúra AP. V krajine platí zákaz združovania piatich alebo viacerých ľudí.

Predstavitelia zdravotníctva vo štvrtok dodali, že po pripočítaní nových infikovaných stúpol celkový počet prípadov od začiatku pandémie na 82 434. Úrady hlásili aj ďalších 1496 úmrtí na ochorenie COVID-19.

10:35 SLOVENSKO - V okrese Pezinok a Malacky môže nastať kolaps základnej infraštruktúry, a to verejnej dopravy, zberných školských klubov a materských škôl pre kritickú infraštruktúru či obchodov.

Upozornili na to primátori a starostovia regiónu pod Malými Karpatmi v spoločnom vyhlásení a zdôvodnili to nezabezpečením dostatočného počtu mobilných odberových miest (MOM) zo strany ministerstva zdravotníctva.

Zároveň apelujú na jednotný postup regionálnych hygienikov v otázke otvárania škôlok a škôl, keďže rozdielnymi stanoviskami vo forme odporúčaní dochádza podľa samospráv k nejednoznačnej a chaotickej interpretácii uznesení vlády SR.

Primátori a starostovia okresu Pezinok zároveň žiadajú predsedov koaličných politických strán, aby boli opatrenia prijímané na úrovni vlády včas a zrozumiteľne tak pre samosprávy, ako aj občanov a zamestnávateľov.

10:28 SLOVENSKO - Vakcínu proti koronavírusu dostalo na Slovensku ďalších 6 065 ľudí.

Do stredy bolo podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií zaočkovaných 206 383 ľudí. Druhú dávku vakcíny dostalo celkovo 48 963 ľudí.

10:25 SLOVENSKO - V Žiari nad Hronom sa rozširujú možnosti na bezplatné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.

Súkromné spoločnosti v mestských priestoroch otvoria dve odberové miesta, kde budú zdravotníci odoberať vzorky šesť dní v týždni vrátane víkendov. Pre TASR to potvrdil vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

Nové odberové miesta v Žiari nad Hronom vzniknú v priestoroch mestského kultúrneho centra (MsKC) a v starom kultúrnom dome na Námestí Matice slovenskej. Ako pre TASR priblížil koordinátor odberových miest Denis Kmeť, obe odberové miesta budú otvorené od 8.00 do 17.00 h mimo obednej prestávky od 12.00 do 13.00 h.

10:23 SLOVENSKO - Dolnokubínska samospráva počas najbližšieho víkendu nebude organizovať plošné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.

Podľa primátora Jána Prílepka je existujúca kapacita súkromných mobilných odberných miest postačujúca.



V Dolnom Kubíne plošne testovali tri víkendy po sebe, pri poslednom testovaní odhalili 15 pozitívnych prípadov z celkového počtu 2 287 otestovaných. Dolnokubínčania budú môcť získať certifikát o negatívnom teste na mobilných odberových miestach, ktoré fungujú v meste dlhodobo.

10:20 SLOVENSKO - Primátori a starostovia miest a obcí v okrese Pezinok žiadajú štát o okamžité navýšenie odberových miest na testovanie na COVID-19.

„Pomôžeme štátu ešte túto sobotu, lebo nám záleží na našich obyvateľoch. Sme však na pokraji síl - personálnych, technických a materiálnych. Preto po dohode už ďalšie víkendy testovať nebudeme," uviedol na sociálnej sieti primátor Pezinka Igor Hianik a dodal, že predstavitelia samospráv v okrese žiadajú štát o okamžité navýšenie mobilných odberových miest (MOM).



„Testovať budeme v Pezinku už len v sobotu 13. februára v čase od 08:00 do 20:00. Posilnili sme sa o jeden tím a testovať budeme na siedmich miestach," uviedol primátor Pezinka a dodal, že objednávať sa bude cez systém ako doposiaľ a registrácia sa spustí v piatok ráno.

10:17 SLOVENSKO - Považskobystrická radnica osloví Ministerstvo zdravotníctva SR so žiadosťou, aby učitelia z mesta a okolia mohli byť zaočkovaní priamo v Považskej Bystrici.

Ako informoval primátor Karol Janas, v spolupráci v miestnou nemocnicou chcú na vakcináciu využiť priestory športovej haly, ktorá sa už osvedčila pri testovaní.



„Pripadá mi absolútne nemysliteľné a neakceptovateľné, aby naši pedagógovia a pracovníci v školstve museli chodiť na očkovanie do Trenčína. V Považskej Bystrici máme vakcinačné centrum v nemocnici, už niekoľko týždňov tam očkujú práve vakcínou od Pfizer/BioNTechu a zvládajú 'vyočkovať' to, čo majú naskladnené v stanovenom čase, aby sa vakcína neznehodnotila," upozornil Janas.

10:10 SVET - Nákazu novým druhom koronavírusu v Maďarsku potvrdili za uplynulých 24 hodín 1862 ľuďom.

V súvislosti s chorobou COVID-19 zomrelo 97 zväčša starších chronicky chorých pacientov, informoval vo štvrtok operačný štáb na webovej stránke koronavirus.gov.hu.

Aktuálne je koronavírusom infikovaných 81 297 jedincov. Hospitalizovaných je 3799 osôb, z nich 299 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Z covidu sa zotavilo 287 134 ľudí.

Počet zaočkovaných už dosiahol 294 624, z nich 117 368 dostalo aj druhú dávku vakcíny. V zmysle plánu očkovania od štvrtka obvodní lekári očkujú chronicky chorých vo veku do 60 rokov, ktorí sa zaregistrovali. Potrebné vakcíny už distribuovali ambulanciám.

Aktuálnou bilanciou pandémie koronavírusu v Maďarsku je 381 875 nakazených a 13 444 úmrtí súvisiacich s covidom.

10:04 SLOVENSKO - Prostredníctvom RT-PCR testov zachytili v stredu na Slovensku 2487 pozitívnych na ochorenie COVID-19 a a 3 145 formou antigénových testov. Celkovo vykonali 10 932 testov.

Je to 22,75 % z 10 932 ukončených RT-PCR vyšetrení a 2,12 % z 148 022 antigénnych testov.

Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 127. Ochorenie prekonalo ďalších 1900 pacientov. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.

Najviac prípadov odhalili PCR testy v Trnavskom kraji (511), nasledoval Košický kraj (360), Banskobystrický (333), Bratislavský(314), Trenčiansky (304), Žilinský (259), Prešovský (220) a Nitriansky (186).

V nemocniciach je hospitalizovaných 3 719 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3 447 ľudí. Na JIS je 277 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 313 osôb.

Ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 127 ľudí. Celkový počet úmrtí "na covid" je 5 629 a celkový počet úmrtí "s covidom" je 1 213. Vyliečilo sa ďalších 1900 pacientov, celkový počet tak stúpol na 253 518.

10:03 SLOVENSKO- Nitra končí s nárazovým víkendovým testovaním na COVID-19.

Úlohu samosprávy preberú mobilné odberové miesta (MOM), ktoré vznikli na základe výzvy ministerstva zdravotníctva. Mesto Nitra v tomto roku zorganizovalo už päť kôl testovania.



„Nárazové víkendové testovanie nie je udržateľné kapacitne, ani materiálne. Aj preto vítame výzvu ministerstva zdravotníctva, ktorá umožnila vznik súkromných mobilných odberových miest.

V Nitre ich máme momentálne viac ako dvadsať, fungovať budú minimálne šesť, niektoré sedem dní v týždni a mali by byť schopné pokryť záujem o testovanie všetkých obyvateľov mesta,“ povedal primátor mesta Marek Hattas.

9:58 SLOVENSKO - Mesto Hlohovec doručí každému obyvateľovi nad 65 rokov veku dva respirátory FFP2 bez výdychového ventilu.

Spolu s nimi dostanú v obálke aj informačný leták o možnostiach registrácie seniorov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V meste je podľa hovorkyne radnice Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej približne 4 300 ľudí, ktorí respirátory dostanú. Roznášať im ich budú vo štvrtok a v piatok zamestnanci mesta.



V susednom Leopoldove dostávajú seniori nad 65 rokov po päť kusov respirátorov FFP2 a k tomu trojmesačnú dávku vitamínu D. Nezaostávajú ani menšie obce, obec Vlčkovce v okrese Trnava pridala k respirátorom aj rúška a rukavice. Respirátory svojim starším občanom rozdávajú aj v Bučanoch, Šúrovciach, Bielom Kostole a niektorých ďalších obciach okresu Trnava.

9:50 SVET - Kabinet českého premiéra Andreja Babiša vo štvrtok zakázal ľuďom z okresov Cheb, Sokolov a Trutnov vycestovať.

Ostatní občania ČR, naopak, nesmú pricestovať. Z obmedzenia pohybu v týchto troch okresoch budú výnimky ako napríklad dochádzka do škôl či do zamestnania. Po rokovaní vlády to oznámil minister zdravotníctva Jan Blatný, informuje spravodajský server Novinky.cz.

Opatrenia majú platiť od polnoci zo štvrtka na piatok až do konca núdzového stavu.

09:31 SVET - Britský program vakcinácie proti koronavírusu podľa premiéra Borisa Johnsona smeruje k tomu, že prvou dávkou budú do konca apríla zaočkovaní všetci obyvatelia krajiny vo veku nad 50 rokov.

Johnson uviedol, že doteraz bolo zaočkovaných 13 miliónov Britov, čo je približne štvrtina dospelej populácie krajiny. Cieľom britských zdravotníckych úradov je už do 15. februára zaočkovať 15 miliónov ľudí, ktorí sú najviac ohrození ochorením COVID-19, vrátane zdravotníkov v prednej línii a ľudí vo veku nad 70 rokov.

09:27 SVET - Česká republika za posledných 24 hodín zaznamenala 9 446 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.

Vyplýva to zo štvrtkových údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva. Česko od začiatku pandémie zaznamenalo 1 064 952 prípadov nákazy koronavírusom a 17 772 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Aktívnych prípadov je v krajine 98 384 a 5 817 ľudí je s touto chorobou hospitalizovaných.

09:23 SVET - Nemecko odporúča cestovanie do Číny iba v nevyhnutných prípadoch.

Ako dôvod uviedlo kruté čínske opatrenia v boji proti koronavírusu. Úrady tam napríklad ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali, zadržiavajú v nemocničnej karanténe ešte celé týždne. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

"Ľudí vyliečených z covidu napriek negatívnemu PCR testu aj testu na protilátky IgM a zelenému QR kódu hneď pri vstupe na územie krajiny prevezú do najbližšej nemocničnej karantény - držia ich tam niekoľko týždňov a podrobujú rozsiahlym prehliadkam," infromovalo dnes na webovej stránke nemecké ministerstvo zahraničných vecí.

09:19 SVET - Deficit rozpočtu federálnej vlády USA za prvé štyri mesiace amerického fiškálneho roka, čiže za október až január, stúpol na rekordných 735,7 miliardy dolárov.

Recesia vyvolaná pandémiou koronavírusu totiž znížila daňové príjmy a zároveň stúpli výdavky určené na zmiernenie vplyvu pandémie. Americké ministerstvo financií informovalo, že rozpočtový schodok za prvé štyri mesiace fiškálneho roka bol o 89 percent vyšší ako schodok v objeme 389,2 miliardy dolárov v rovnakom období pred rokom.

08:23 SVET - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a premiéri šestnástich spolkových krajín sa dohodli na opätovnom otvorení škôl a kaderníctiev v nadchádzajúcich týždňoch.

Lockdown zameraný na zabrzdenie šírenia koronavírusu však predĺžili do 7. marca pre obavy, že nové varianty vírusu by mohli zastaviť pokles počtu nových prípadov. Merkelová a krajinskí premiéri sa v stredu dohodli, že malé predajne či múzea sa v Nemecku otvoria až po tom, ako počet nových potvrdených infekcií klesne na 35 týždenne na stotisíc obyvateľov.

Doteraz bolo cieľom nemeckej vlády znížiť počet nových nákaz pod hranicu 50 týždenne na stotisíc obyvateľov. Pribúdanie infekcií koronavírusom v Nemecku kulminovalo tesne pred Vianocami na úrovni takmer 200 týždenne na 100-tisíc obyvateľov, ale doteraz kleslo na 68 týždenne.

08:22 SVET - Japonsko hlási doposiaľ najvyšší počet obetí za 24 hodín, na ochorenie COVID-19 zomrelo 121 ľudí.

Informovalo o tom vo štvrtok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Počet úmrtí sa tak v krajine zvýšil na 6 678. Japonsko ešte nezačalo s očkovaním, približuje agentúra AP. Tento mesiac by mali prísť na rad ako prví zdravotnícki pracovníci.

08:05 SVET - Z Portugalska včera hlásili prvé dva prípady nákazy brazílskym variantom koronavírusu SARS-CoV-2.

Informovala o tom televízia SIC. Stalo sa tak dva týždne po tom, čo boli zastavené všetky lety medzi Portugalskom a Brazíliou.

Televízia SIC priblížila, že obaja nakazení brazílskym variantom sú z oblasti Lisabonu.

Agentúra Reuters informovala, že medzi Portugalskom a Brazíliou môžu premávať len repatriačné lety.

Na cestu sa tiež môžu vydať ľudia z humanitárnych dôvodov. Pred letom sa však musia preukázať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 72 hodín, a po prílete do Portugalska ich čaká dvojtýždňová karanténa.

8:00 SVET - Mexické regulačné úrady schválili na núdzové použitie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od dvoch čínskych spoločností, CanSino Biologics a Sinovac.

Schválenie oznámil námestník mexického ministra zdravotníctva Hugo López-Gatell, ktorého citovala agentúra AFP.

6:39 SVET - Lyžiarske strediská v regióne Lombardsko na severe Talianska, ktoré sa pred rokom stalo prvým známym ohniskom koronavírusovej pandémie v Európe, sa znovu otvoria od 15. februára, informovala agentúra AFP.

Rozhodnutie otvoriť lyžiarske strediská prišlo po priaznivom odporúčaní panelu odborníkov, ktorí radia talianskej vláde, ako postupovať súvislosti s pandémiou. Schválenie bolo podmienené niekoľkými preventívnymi opatreniami na obmedzenie tlačeníc na svahoch vrátane obmedzenia predaja permanentiek, tzv. skipassov. V Lombardsku bude denný počet lyžiarov obmedzený na najviac 30 percent hodinovej kapacity lanoviek a vlekov.

6:00 SVET - V súvislosti s očkovaním proti covidu zomrel v Česku prvý človek.

Informoval o tom český Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SÚKL). Išlo o seniora, ktorý bol v terminálnom štádiu iného ochorenia a po podaní vakcíny sa u neho objavili nežiaduce účinky.

Tie výrazne zhoršili jeho zdravotný stav, informoval spravodajský portál Televízie Nova.

"SÚKL prijal nahlásenie úmrtia, ku ktorému došlo v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu v časovej súvislosti s vakcínou proti COVID-19. S týmto hlásením bude SÚKL naďalej pracovať," potvrdila hovorkyňa ústavu Klára Brunclíková.

U seniora sa po podaní vakcíny objavili bežné nežiaduce účinky ako nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie či únava. "Zatiaľ čo u väčšiny osôb tieto nežiaduce účinky za niekoľko dní odznejú, nie je vylúčené, že u veľmi oslabených starých osôb môžu viesť k závažnému zhoršeniu zdravotného stavu," doplnila Brunclíková.

Medzi ďalšie časté vedľajšie účinky vakcíny patria bolesti hlavy, kĺbov, zimnica alebo horúčka, ale aj opuchy v mieste vpichu, pripomína TV Nova.

Dodáva, že českí lekári majú podľa odporúčania kontrolného ústavu zvažovať, či budú ľudí starších 85 rokov vôbec očkovať, ak by u nich riziká prevažovali nad prínosmi vakcíny. Rovnako by mali pristupovať aj k pacientom v terminálnych štádiách chorôb, čo bol aj prípad zosnulého dôchodcu.

"Súčasne upozorňujeme, že veľmi krehké staré osoby, ktoré boli očkované, je nutné po očkovaní pozorne sledovať a dôsledne riešiť všetky zdravotné ťažkosti vrátane tých, ktoré sú u bežnej populácie považované za nezávažné," uzavrela hovorkyňa SÚKL.

Očkovanie v Česku aktuálne spomaľuje nedostatok vakcín, pripomína TV Nova. Celkovo v ČR dosiaľ dostalo očkovaciu látku vyše 382.000 ľudí, z toho viac ako 116.000 je už preočkovaných aj druhou dávkou.