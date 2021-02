Prihlasovanie na ďalšie termíny očkovania sa spustí vo štvrtok a v piatok

Prihlásiť sa budú môcť učitelia.

17. feb 2021 o 10:20 TASR

BRATISLAVA. Prihlasovanie vybraných kategórií pedagogických zamestnancov na ďalšie termíny očkovania bude spustené vo štvrtok (18. 2.) a v piatok (19. 2.). Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Možnosť prihlásiť sa budú mať tí zamestnanci, ktorí patria už do zverejnených kategórií. Ide o pedagogických zamestnancov v materských školách, špeciálnych materských a základných školách, či tých, čo zabezpečujú výučbu na prvom stupni základných škôl alebo v školských kluboch detí.

Rovnako ide aj o pedagogických zamestnancov v strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti, či tých, čo zabezpečujú výučbu v končiacich ročníkoch strednej školy, alebo v strednej zdravotníckej škole. Prednostne budú očkovaní aj zamestnanci špeciálnych výchovných zariadení. Ide o zamestnancov, ktorí sa z dôvodu naplnenosti očkovacích kapacít, respektíve pre technické problémy nemohli prihlásiť.

"V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a samosprávnymi krajmi robíme všetko pre to, aby na očkovanie boli pripravené aj ďalšie vakcinačné miesta, čím by sa skrátila vzdialenosť dochádzania očkovaných," uviedol rezort školstva. Prvá fáza by mala trvať ešte najbližšie dva týždne a následne sa budú identifikovať ďalšie skupiny zamestnancov tak, aby boli všetci zaočkovaní v čo najkratšom čase.

"S pribúdajúcim počtom vakcín tak v ďalších fázach budú na očkovanie pozývané ďalšie skupiny pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, zohľadňujúc aj to, ako sa jednotlivé typy škôl a školských zariadení budú pripravovať na možný návrat do prezenčnej formy vzdelávania," uzavrel rezort školstva.