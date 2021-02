Vláda pošle poslancom návrh na predĺženie núdzového stavu

Návrh vv pléne odôvodniť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

18. feb 2021 o 19:11 TASR, SITA

BRATISLAVA. Vláda oficiálne požiada Národnú radu (NR) SR o vyslovenie súhlasu s opakovaným predĺžením núdzového stavu.

Kabinet o tom rozhodol na štvrtkovom rokovaní.

Návrh vlády ma v pléne odôvodniť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Núdzový stav má tlmiť pandémiu

Vláda začiatkom mesiaca rozhodla o tom, že núdzový stav sa predĺži od 8. februára, odobriť to ešte musí parlament. Predbežný termín schôdze, na ktorom majú poslanci odsúhlasiť predĺženie, je 24. február.

Vláda v zdôvodnení návrhu argumentuje, že opätovné predĺženie núdzového stavu si vyžiadala epidemiologická situácia i prognóza jej vývoja.

"Súčasný stav potvrdzuje, že rozhodnutie vlády SR o opätovnom predĺžení núdzového stavu je nesvojvoľné, je racionálne a je dôvodné," uviedli predkladatelia.

Poukázali na to, že ak by k prolongácii núdzového stavu nedošlo, viedlo by to k násobeniu počtu infekcií.

Zároveň kabinet uisťuje, že si je vedomý svojho záväzku neustále preverovať a vyhodnocovať potrebu ponechania prijatých obmedzení základných práv a slobôd v platnosti.

Limit 40 dní

Vláda pri predĺžení núdzového stavu využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Legislatíva umožňuje vláde opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní.

Schváliť to však musí aj parlament, najneskôr do 20 dní. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.