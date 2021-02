Visolajský: Sputnik V sa mohli nakúpiť do skladu, využili by sa neskôr

Kým ruská vakcína nemá schválenie EMA, nemala by sa bežne podávať na Slovensku.

19. feb 2021 o 12:11 TASR

BRATISLAVA. Vakcíny Sputnik V sa mohli nakúpiť do skladu, využívať by sa začali až po ich schválení Európskou liekovou agentúrou (EMA).

V reakcii na vládou neschválený nákup ruskej vakcíny to uviedol na sociálnej sieti predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

"Ak by sme neschválené vakcíny nakúpili do skladu, ihneď po ich schválení Európskou liekovou agentúrou by sme tak na Slovensku mali k dispozícii na očkovanie ďalšiu vakcínu," uviedol Visolajský.

Zdôraznil však, že dovtedy, kým nemá vakcína schválenie EMA, by sa nemala bežne podávať na Slovensku.

"Jedine v prípade, ak by niekto mal záujem, mohol by podpísať informovaný súhlas, kde by vyhlásil, že si uvedomuje všetky riziká, že si uvedomuje, že daná vakcína neprešla riadnym schvaľovacím procesom jej účinnosti a bezpečnosti, a napriek tomu si žiada, aby mu bola podaná. Myslím, že v skutočnosti bude takýchto odvážlivcov oveľa menej, ako to vyzerá na Facebooku," skonštatoval Visolajský.

Pripomenul, že krajina je v ťažkej situácii, vakcíny si mohla nakúpiť do skladov aj s tým rizikom, že ich neskôr nevyužije.

"Ak nám výrobca Sputnika V vie skutočne zabezpečiť 160-tisíc dávok už budúci týždeň, mali by sme ich nakúpiť do skladu a vzhľadom na našu situáciu aj s tým rizikom, že ich neskôr nebudeme môcť použiť. Tak sa aj ukáže, či tá ponuka je skutočná a či dodávky sú reálne alebo ide len o hru," dodal predseda LOZ.

Slovensko nenakúpi vakcínu Sputnik V. Vládny kabinet vo štvrtok neschválil uznesenie o jej nákupe. Uznesenie vetovala strana Za ľudí.

Použitie Sputnika V sa podľa navrhovaného uznesenia malo povoliť po kladnom posúdení Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv alebo po registrácii Európskou liekovou agentúrou.