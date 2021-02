Za ľudí podľa Matoviča testuje, či ľudia prežijú bez vakcíny

Sputnik by si dalo vpichnúť podľa neho 300-tisíc ľudí.

19. feb 2021 o 14:51 SITA

BRATISLAVA. Ak by bolo na Slovensku možné očkovať sa vakcínou Sputnik V, zaočkovalo by sa o stotisíce ľudí viac, ako bez nej. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol predseda vlády Igor Matovič, ktorý predstavil prieskum verejnej mienky.

Z prieskumu agentúry AKO vyplýva, že ak by do výberu vakcín pribudla ruská vakcína, zaočkovalo by sa o 8,3 % populácie viac. Očkovať by sa teda dalo o 300-tisíc ľudí viac iba preto, že by mali k dispozícii vakcínu Sputnik V.

„To je nám naozaj jedno, či sa na Slovensku zaočkuje 300-tisíc ľudí navyše?“ pýta sa premiér. Strana Za ľudí sa podľa neho rozhodla robiť pokusy na ľuďoch, či prežijú bez vakcíny.

Premiér Igor Matovič dohodol pre Slovensko dva milióny dávok ruskej vakcíny Sputnik V do júna tohto roka. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že rokovaním s ruským ministrom hospodárstva strávil hodiny.

Dohodu označil za „malý zázrak“. Celá vláda o tom podľa neho vedela, ministri o tom boli informovaní v pondelok 15. februára na koaličnej rade. Ruskou vakcínou by po jej plnej dodávke mohol byť podľa Matoviča zaočkovaný každý štvrtý Slovák.