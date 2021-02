Lekári z tretích krajín chcú pomôcť nášmu zdravotníctvu, narážajú na legislatívne prekázky

Počas lockdownu je pre lekárov z tretích krajín náročné splniť viaceré byrokratické podmienky.

23. feb 2021 o 12:27 TASR

BRATISLAVA. Zdravotníci z tretích krajín majú ambíciu pomôcť v súčasnej pandemickej situácii slovenskému zdravotníctvu, narážajú však na viaceré legislatívne prekážky.

V utorok na to na tlačovej konferencii upozornila Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS). Predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková (SaS) a členka zdravotníckeho výboru Andrea Letanovská (Za ľudí) im vyjadrili politickú podporu.

Byrokracia brzdí lekárov

Predseda MALnS Manuchechr Burchanov poukázal na to, že kým vláda aktivovala mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie, vďaka čomu by Slovensku mali prísť pomôcť zahraniční lekári napríklad z Poľska či Rakúska, stačilo by akceptovať prítomnosť a vzdelanie desiatok zdravotníkov z tretích krajín.

"Majú uznané diplomy, viacerí spravili potrebné skúšky, niektorí na ne ešte čakajú. Väčšina z nich žije na Slovensku," uviedol.

Alona Kurotová z MALnS priblížila, že počas lockdownu je pre lekárov z tretích krajín náročné splniť viaceré byrokratické podmienky. Zmysel by videla napríklad v absolvovaní rezidentského programu, na ktorom sa však nemôžu podľa jej slov pre podmienku trvalého pobytu zúčastniť zdravotníci z tretích krajín. Problém vidí aj v krátkosti prípravných kurzov.

Cesta k zlepšeniu zdravotníctva

Koaličná poslankyňa Bittó Cigániková zdôraznila, že uľahčením vstupu takýchto osôb na slovenský pracovný trh Slovensko pomôže nielen zdravotníkom zo zahraničia, ale aj sebe. Zmysel vidí v legislatívnych zmenách. Ako uviedla, vznikla už aj pracovná skupina, ktorá sa týmito otázkami zaoberá.

"Všetci si uvedomujeme, že by sme mali konať rýchlo, lebo zahraniční lekári by nám mohli pomôcť najmä v pandémii, ale aj do budúcnosti," povedala.

Spolu s poslankyňou Letanovskou zdôraznili, že nejde o zníženie kvality slovenského zdravotníctva, ale o odbúranie byrokratickej záťaže. Poslankyňa strany Za ľudí poznamenala, že Slovensko dlhodobo trpí nedostatkom zdravotníckeho personálu, netýka sa to len koronakrízy. Iniciatíva podľa jej slov nebude riešiť len akútny stav, ale pomôcť môže dlhodobo v rôznych regiónoch Slovenska.

"Myslím si, že lekári z Ukrajiny, Bieloruska, Ruska sú nám blízki. Relatívne ľahko sa naučia jazyk," dodala.