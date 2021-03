Naď nevie, ako dopadli rokovania Za ľudí a SaS, Sulík sa vyjadrí po vláde

Naď vyzýva na "menej politiky, menej prázdnych gest, viac práce."

3. mar 2021 o 8:30 TASR

BRATISLAVA. OĽANO nemá informácie o tom, ako sa skončili debaty na utorkovej (2. 3.) Republikovej rade SaS, ktorá sa mala zaoberať ďalším postupom v koalícii i prípadným odchodom z vlády. Pred rokovaním vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Naznačil, že šéf liberálov a minister hospodárstva Richard Sulík by mal kabinet o výstupoch informovať na rokovaní ministrov.

Sulík pred rokovaním vlády povedal, že sa vyjadrí až po nej. K situácii sa raáno nevyjadril ani premiér Igor Matovič.

Naď nechce špekulovať

Naď nechce špekulovať, s čím Sulík príde, ani o tom, ako sa skončila podobná debata vo vnútri ďalšej koaličnej strany Za ľudí. Je však presvedčený, že by sa mala koalícia orientovať na prácu, a nevybíjať sa v hádkach. "Menej politiky, menej prázdnych gest, viac práce," vyzval Naď.

Poukázal na to, že niektoré konflikty sa vyostrujú úplne zbytočne, napríklad konštrukciami v médiách. Ako príklad uviedol informácie o tom, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominat SaS) na utorkovej tlačovej konferencii k dodávke vakcín Sputnik V povedal, že sa dozvedel o transporte len v nedeľu večer. "Ľudsky sa pomýlil, vedel o tom v sobotu večer, aj mi hneď potom volal, že to dá na pravú mieru, povedal som, nechaj to tak. Len potom vznikol článok, ako som ja podrazil Ivana Korčoka," oznámil Naď.

Krajčí hovorí o očkovaní

Na očkovanie zamestnancov škôl bolo vyhradených 40.000 vakcín, pričom toto číslo sa už naplnilo. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

V súvislosti so zmenou očkovacej stratégie minister zdravotníctva uviedol, že tí, ktorí sa ešte nezaregistrovali v rámci prioritizácie skupín, čiže profesionáli, ktorí sa starajú o seniorov, sa budú môcť naďalej prihlasovať do formulára.

"Avšak bude platiť prioritizácia, ako sme povedali, to znamená, že do 70 rokov sa bude očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca a nad 70 rokov vakcínou od spoločnosti Pfizer," povedal Krajčí. Ako dodal, pokiaľ si bude chcieť niekto počkať na vakcínu od spoločnosti Pfizer, bude musieť počkať, kým budú starší ľudia zaočkovaní, a potom sa zníži veková hranica aj na túto vakcínu.