Rezort zdravotníctva odmieta zverejniť zmluvu z nákupu Sputniku V

Verejnosť tak nebude vedieť overiť zmluvné ceny, termíny dodávok či sankcie za nedodanie.

3. mar 2021 o 9:37 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) odmieta zverejniť zmluvu, podľa ktorej Slovensko nakúpi dva milióny ruskej vakcíny Sputnik V. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informovala organizácia Transparency International Slovensko (TIS).

Súvisiaci článok Ako a kde sa bude očkovať ruskou vakcínou Sputnik V? (otázky a odpovede) Čítajte

„Tak, ako aj zmluvy, ktoré podpísala Európska komisia s farmaceutickými firmami sú v utajenom režime, rovnako tak je aj naša zmluva ohľadom vakcíny Sputnik V,“ odpísalo MZ SR na žiadosť TIS o zaslanie zmluvy o nákupe vakcíny. Táto odpoveď rezortu podľa TIS nezodpovedá slovenskému právu, ktoré vyžaduje povinné zverejňovanie zmlúv štátu. Organizácia oznámila, že sa voči odpovedi odvolá a je pripravená ísť so situáciou až pred súd.



Ako TIS vysvetlila, utajenie zmlúv by znamenalo, že verejnosť nebude vedieť overiť zmluvné ceny, termíny dodávok, sankcie za nedodanie, či to, kto preberá zodpovednosť za možné vedľajšie účinky vakcín. „Nákupy Európskej únie, kde sú dodávky pomalé a stále viac meškajú napriek tajnosti zmlúv, určite nie sú pre nás dobrým príkladom,“ uviedla TIS.