Ministerstvo vydalo pokyny pri domácej liečbe covidu

Zverejnili usmernenie pre lekárov i pacientov.

4. mar 2021 o 12:50 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) vydalo pokyny pre lekárov, pacientov aj ich príbuzných pri domácej liečbe ochorenia Covid-19.

Informuje aj o odporúčaných postupoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorých cieľom je pomôcť poskytovateľom pri správnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ako vo štvrtok uviedlo ministerstvo, poskytujú oporu v rozhodovaní a taktiež prispievajú k právnej istote.

Metodické usmernenia rezortu zdravotníctva nájdu odborníci aj široká verejnosť priamo na jeho webstránke alebo webe www.standardnepostupy.sk.

MZ SR pripomenulo, že dokumenty priebežne prepracúvajú a aktualizujú. Zriadilo aj stránku www.covidvnemocniach.sk, ktorá je určená pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníkov a študentov.

MZ SR pacientom s novým koronavírusom a ich príbuzným v domácom prostredí radí, aby boli vybavení pulzným oxymetrom a vedeli, ako ho používať. Ďalej by mali mať tlakomer či teplomer. Zároveň informuje o vhodných liekoch a tiež o tom, ako podporiť imunitný systém. Materiál tiež hovorí o tom, kedy je nutné kontaktovať svojho lekára a kedy záchrannú zdravotnú službu.

Základnou podmienkou je dodržiavať karanténu. Pacient si má dvakrát denne merať teplotu, tlak a pulz a dva až trikrát denne si merať saturáciu oxymetrom. O zdravotnom stave by si mal pacient robiť poznámky, aby o nich vedel informovať lekára či zdravotníckych záchranárov.

O svojom zdravotnom stave by mal hovoriť s rodinou či príbuzných pravidelne kontrolovať. Samozrejmosťou je pravidelné vetranie domácnosti. Pacient by mal mať tiež pripravený zoznam všetkých liekov, ktoré užíva.

Strava pacienta by mala byť vyvážená a ľahká, v jedálničku by nemali chýbať ovocie a zelenina. Dôležité je aj zvýšiť príjem tekutín a dbať na odpočinok. Pri pocite plného nosa či bolesti hrdla pomôžu voľnopredajné kvapky do nosa a pastilky na cmúľanie.

Pri zvýšenej teplote alebo horúčke možno užívať napríklad acylpyrín, paracetamol či podobné liečivá. Ak pacient trpí kašľom, lekárnik mu poradí vhodný typ voľnopredajného lieku. Imunitu podporia vitamín D, zinok či vitamín C.

Kedy volať lekárovi

Svojho lekára by mal pacient kontaktovať pri pozitívnom výsledku testu na nový koronavírus, ďalej pri telesnej teplote nad 38 stupňov Celzia trvajúcej viac ako tri dni, pri bolesti na hrudníku, kašli, zhoršujúcom sa dýchaní, zhoršenom príjme tekutín a stavoch so zníženým množstvom moču či pri zhoršovaní sa stavu napriek domácej liečbe.

Zdravotníckym záchranárom treba volať pri pocite nedostatku vzduchu a zadýchaní sa pri bežných aktivitách, ako pohyb v domácnosti, rozprávanie či telefonovanie. Tiež pri pocite tlaku na hrudi, vykašliavaní krvi, bledosti, modrých perách, tiež keď oxymeter opakovane ukazuje hodnotu pod 92 percent, pri pocite na odpadnutie, zmätenosti či pri strate vedomia.

Pri ukončení karantény podľa MZ SR treba tiež kontaktovať svojho všeobecného lekára, informovať ho o všetkých pretrvávajúcich príznakoch. Spôsob rekonvalescencie určí lekár podľa priebehu choroby.