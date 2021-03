Koronavírus: Izrael uvoľňuje ďalšie protipandemické opatrenia (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili takmer 322-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 7 739 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

7. mar 2021 o 7:10 (aktualizované 7. mar 2021 o 7:17) Martin Vonšák, TASR, SITA, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte

07:17 SVET - Počet prípadov nového koronavírusu v americkom štáte New York naďalej pomaly klesá, aj keď čísla v rovnomennej metropole zostávajú naďalej príliš vysoko, v sobotu oznámil guvernér štátu New York Andrew Cuomo. Informovala o tom agentúra DPA.

Počet Newyorčanov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 klesol v piatok pod 5000, čo je najnižšie číslo za posledné tri mesiace. A miera pozitivity dosiahla 2,8%, čo je najmenej od obdobia pred novembrovým sviatkom Dňa vďakyvzdania.

7:10 SVET - Izraelská vláda sa rozhodla uvoľniť ďalšie protipandemické opatrenia. Za určitých podmienok bude možné v nedeľu znova otvoriť reštaurácie a kaviarne, oznámila v sobotu večer kancelária premiéra Benjamina Netanjahua. Informovala o tom agentúra DPA.

Podmienkou otvorenia reštaurácií a kaviarní bude napríklad to, že v interiéri bude možné obsluhovať len zákazníkov s tzv. zeleným pasom. Neočkovaní hostia môžu sedieť iba vonku. Študenti so zeleným pasom sa od nedele môžu vrátiť do univerzít. Neočkovaní študenti môžu pokračovať len v dištančnom vzdelávaní. Držitelia zelených pasov - osoby zaočkované oboma dávkami vakcíny najmenej pred týždňom a ktoré prekonali ochorenie COVID-19 - získajú späť základné práva a slobody v Izraeli skôr ako tí, ktorí očkovaní neboli.