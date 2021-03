Sputnikom by sa dalo zaočkovať len 41 percent Slovákov, vyplýva z prieskumu

Dôvodom odmietania vakcíny nie je samotný výrobca vakcíny, ale celkový negatívny postoj k očkovaniu.

9. mar 2021 o 9:42 SITA

BRATISLAVA. Nákup neregistrovanej vakcíny Sputnik V otriasol politickou scénou na Slovensku a jednoznačný postoj nemajú ani bežní ľudia.

Len 41 percent Slovákov by sa nechalo zaočkovať aj touto vakcínou. Rozhodnutie Igora Matoviča zakúpiť dva milióny neregistrovaných vakcín hodnotí ako správne ani nie polovica respondentov, konkrétne 45 percent. Vyplýva to z prieskumu od NMS Market Research.



Pre 42 percent z tých, ktorí by možnosť dať sa zaočkovať vakcínou Sputnik V nevyužili alebo sa ešte nerozhodli, nie je dôvodom ich odmietania samotný výrobca vakcíny, ale ich celkový negatívny postoj k očkovaniu.

Títo Slováci by sa nedali zaočkovať ani žiadnou inou vakcínou. Zodpovedá to 25 percentám populácie nezaočkovaných Slovákov.



Zber dát sa uskutočnil od 3. do 5. marca 2021. Online prieskumu cez slovenský národný panel sa zúčastnilo 1 021 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku SR vo veku od 18 do 64 rokov.