Do troch týždňov by mal ŠÚKL posúdiť bezpečnosť a účinnosť Sputnika V

Nové termíny na očkovanie sú zverejňované večer kvôli vyťaženosti stránky cez deň, tvrdí Ježíková.

9. mar 2021 o 13:13 Laura Smitňová

BRATISLAVA. Na otázku, prečo sú termíny očkovania proti ochoreniu COVID-19 zverejňované večer, odpovedala štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková vo vysielaní rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

"Je to preto, lebo ten systém je počas dňa vyťažovaný testovaním", tvrdí Ježíková. Zároveň sa ospravedlnila za problémy s registráciou.

Novú aplikáciu, ktorá by ľudí odbremenila od striehnutia na dostupné termíny, spustí ministerstvo zdravotníctva budúci týždeň.

Systém čakárne, kde sa ľudia prihlásia a budú čakať, kým im nebude pridelený termín, vyvíja Národné centrum zdravotníckych informácií vlastnými kapacitami, povedala Ježíková.

Prioritným kritériom prideľovania nových 60-tisíc voľných termínov bude tento týždeň vek, zdravotníci sa tak týždeň nemôžu prihlásiť na očkovanie, pokiaľ nemajú viac ako 60 rokov.

Budúci týždeň budeme mať na Slovensku 150-tisíc vakcín. Každý marcový týždeň by malo byť dodaných ďalších 51-tisíc. Zvýšiť by sa tak malo tempo vakcinácie obyvateľstva.

Tento mesiac by sa mohli dať zaočkovať vakcínou Pfizer ľudia nad 60 rokov. V apríli je naplánované sprístupniť termíny na vakcináciu pre ľudí nad 50 rokov a v máji nad 40 rokov.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv by mal podľa Ježíkovej vydať stanovisko k bezpečnosti a účinnosti vakcíny Sputnik V do troch týždňov. S overením vakcíny by mala pomôcť aj Slovenská akadémia vied.