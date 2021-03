Koronavírus: Aj Holandsko pozastavilo očkovanie vakcínou AstraZeneca (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili vyše 337-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 8 528 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

15. mar 2021 o 6:05 (aktualizované 15. mar 2021 o 7:47) Martin Vonšák, Juraj Buch, Andrej Kuzmány, TASR, SITA, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte

7:45 SVET - V Sasku sa dnes vracajú do tried žiaci vyšších stupňov škôl, ktorí mali tri mesiaci dištančnú výučbu. Už skôr sa v tejto nemeckej spolkovej krajine otvorili nižšie stupne základných škôl. Návrat do lavíc však v Sasku nie je plošný a bez prezenčnej výučby sa minimálne do Veľkej Noci musia zaobísť deti v okrese Vogtland pri hraniciach s Karlovarských krajom.

Školáci sa budú učiť v menších skupinách a od piatej triedy bude pre nich povinné samotestovanie, akonáhle budú mať školy dostatok testov.

7:25 SLOVENSKO - V piatok ráno sa v bratislavskej nemocnici Ružinov ľudia hádali, ako sa majú postaviť do radu na očkovanie proti koronavírusu a chvíľami nebolo ani jasné, kde rad je. Podobná situácia nastala aj v Nitre.

Dnes má začať fungovať nový registračný formulár na očkovanie, ktorý bude stačiť vyplniť len raz a záujemca sa dostane do akejsi čakárne.

Zaregistrovaných budú oslovovať cez SMS, aby sa dostavili na očkovanie, podľa toho, ako budú do očkovacích centier prichádzať vakcíny. Nemocnice sa tak musia pripraviť na každodenný nápor ľudí na očkovanie.

7:15 SVET - V Nemecku včera pribudlo 6 604 nakazených a 47 úmrtí.

V nedeľu však býva počet hlásených prípadov nižší, lebo sa cez víkend menej testuje, pripomína Inštitút Roberta Kocha, ktorý pandémiu monitoruje.

6:50 SVET - Rok po začiatku pandémie si New York v nedeľu emotívnym ceremoniálom pripomenul svojich viac ako 30-tisíc obetí.

Starosta Bill de Blasio počas virtuálneho spomienkového podujatia povedal, že novému koronavírusu podľahlo viac obyvateľov New Yorku, ako ich prišlo o život počas druhej svetovej vojny, vojny vo Vietname, vyčíňania hurikánu Sandy a útokoch z 11. septembra 2001. De Blasio tiež vzdal hold zdravotníkom, ktorých označil za "hrdinov".

Ceremoniál vysielaný naživo v televízii, počas ktorého vystúpili aj členovia newyorskej filharmónie, sa začal minútou ticha na počesť obetí. Na piliere Brooklynského mosta sa potom premietali zábery niektorých obetí pandémie.

6:25 SLOVENSKO - Povinnosť nosiť respirátor alebo obdobný prostriedok sa od dnešného dňa rozšírila na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti.

"V exteriéroch bude naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou," pripomenula hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

Povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 sa doteraz týkala obchodov a prostriedkov verejnej dopravy.

Kto nemusí mať respirátor v interiéri: Osoby, ktoré nemusia mať respirátor v interiéri, ale musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou: deti do ukončenia prvého stupňa základných škôl

osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže, pokiaľ sú umiestnené v jej objektoch

zamestnanci pri výkone rizikovej práce zaradenej do tretej alebo štvrtej kategórie, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži

zamestnanci, ktorým pracovná zdravotná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. Osoby, ktoré v interiéri ani exteriéri nemusia mať respirátor ani rúško: deti do šesť rokov

osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako päť metrov

osoby so závažnými poruchami autistického spektra či osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

osoby pri výkone športu

fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania či na nevestu a ženícha pri sobáši

výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu

tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania

zamestnanec, ktorý sa nachádzajú na vnútornom pracovisku sám

6:05 SVET - Holandsko z preventívnych dôvodov na dva týždne pozastavilo očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca.

Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pozastavenie očkovania odporučil Holandský úrad pre lieky po tom, ako bolo v Dánsku a Nórsku hlásených šesť prípadov "možných vedľajších účinkov" po podaní vakcíny od tohto britsko-švédskeho výrobcu.

Už vo štvrtok oznámili preventívne pozastavenie očkovania vakcínou AstraZeneca Dánsko, Nórsko a Island.

V piatok sa pridalo Bulharsko a v nedeľu aj Írsko.

Svetová zdravotnícka organizácia však v piatok uviedla, že nie je dôvod vakcínu nepoužívať. Aj AstraZeneca tvrdí, že jej vakcína je bezpečná.

06:00 SLOVENSKO - Do platnosti vstupuje aktualizovaná podoba covid automatu. V rámci regionálneho rozdelenia je po novom čiernych už 35 okresov, čo je ešte o päť viac ako minulý týždeň.

Ďalších 41 okresov je v bordovej fáze a iba tri sú červené, teda v II. stupni varovania: Kežmarok, Nové Zámky a Tvrdošín.