Hygienici radia ako nakupovať: Chytajte len to, čo chcete kúpiť a platťe bezkontaktne

Do obchodu by mal chodiť len jeden člen domácnosti.

22. mar 2021 o 16:16 TASR

BRATISLAVA. Pri nákupe potravín a návšteve obchodov by ľudia mali dodržiavať viaceré opatrenia, aby minimalizovali riziko nákazy novým koronavírusom. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preto vydal užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie. Medzi ne patria napríklad premyslený nákupný zoznam či bezkontaktná platba kartou.

Hygienici odporúčajú využiť možnosť nákupu online a donášky potravín až ku dverám. "Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času," povedala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Respirátor treba mať nasadený správne

Nakúpiť by mal ísť len jeden člen domácnosti. Pokiaľ je to možné, do obchodu netreba vodiť deti. Radí tiež vyhýbať sa špičke a nakupovať najmä v čase, kedy sa v predajniach zvykne pohybovať menej ľudí. Dôležité je tiež rešpektovať čas vyhradený na nákupy rizikových skupín.

ÚVZ SR zároveň vyzýva seniorov nad 65 rokov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali nákupný čas vyhradený pre nich. S personálom a inými zákazníkmi treba komunikovať len v nevyhnutnom rozsahu.

Respirátor treba mať nasadený správne, teda prekryté majú byť ústa aj nos. Pri vstupe do predajne si treba dôkladne vydezinfikovať ruky, alebo prípadne si nasadiť rukavice. Hygienici odporúčajú rešpektovať pokyny zamestnancov predajne a sledovať značenie, ktoré napomáha dodržiavať potrebné rozstupy.

Po odchode z obchodu treba vyhodiť rukavice

Nie je vhodné narúšať osobný priestor iných ľudí pri regáloch a pri pokladnici. Ak je v uličke viac ľudí, vhodné je vrátiť sa po tovar neskôr. Rovnako radia dotýkať sa iba toho tovaru, ktorý si plánujeme kúpiť.

Nevhodné je dotýkať sa svojej tváre, pokým nedôjde k dezinfekcii či umytiu rúk. Pri nákupe je vhodné použiť samoobslužné skenery, nákup tak bude rýchlejší.

Po východe z obchodu treba použité rukavice vyhodiť. Z rúk si ich možno stiahnuť tak, aby vonkajšia strana rukavíc zostala vo vnútri a opäť si treba ruky vydezinfikovať. Pri použití toalety v obchode, respektíve v nákupnom centre sa treba snažiť čo najmenej dotýkať povrchov, následne si treba dôkladne umyť a vydezinfikovať ruky.