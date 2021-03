Samotesty už dostali výnimku, ministerstvo zatiaľ nevie ako a odkedy sa budú používať

Na ministerstve zdravotníctva aktuálne nastavujú postup, ako bude možné takéto testovanie vykonať.

24. mar 2021 o 16:05 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR tento týždeň informoval ministerstvo zdravotníctva o udelení výnimky pre testy na samotestovanie. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová však nekonkretizovala, odkedy by sa mohlo so samotestovaním začať.

Ako uviedla pre agentúru SITA, odborníci na ministerstve aktuálne nastavujú postup, ako bude možné takéto testovanie vykonať. Zaoberajú sa tiež tým, ako bude výsledok testu uznaný v súvislosti s platnými opatreniami. Samotesty budú určené na domáce použitie, využívať ich bude možné aj na školách či vo firmách.

„Zakúpených bolo 20 miliónov takýchto testov s použitím na nazálne testovanie. Testovanie na COVID-19 vnímame ako účinnú prevenciu, identifikovanie pozitívnych na vírus a ich stiahnutie do domácej izolácie,“ konštatovala Eliášová. Ako dodala, cestou samotestovania sa uberajú mnohé európske krajiny, javí sa ako veľmi efektívny nástroj boja proti pandémii koronavírusu.



Pred dvomi týždňami vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že štát stratégiu distribúcie samostestov stále pripravuje. „Buď sa budú testy posielať do domácností, alebo si ich budú môcť občania vyzdvihnúť na okresných úradoch. Ešte sa rozhodne, či ich bude distribuovať samospráva,“ povedal. Vtedy predpokladal, že by ich ľudia mohli mať doma práve počas tohto týždňa.