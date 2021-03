V súvislosti s úmrtím na covid vo väzenskej nemocnici sa nezistilo pochybenie

Aktuálne evidujú 236 väznených osôb nakazených ochorením COVID-19.

25. mar 2021 o 15:33 TASR

BRATISLAVA. Bratislavský ústav na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v prípade úmrtia obvineného právnika Ľubomíra K. nepochybil.

Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol prokurátor a zastupujúci hovorca Krajskej prokuratúry Bratislava Patrik Hujsa.

V ústave sa vykonala mimoriadna previerka zachovávania zákonnosti.

"V rámci vykonanej previerky nebolo v postupe a rozhodnutiach ústavu na výkon väzby (ÚVV) a výkon trestu Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Bratislava v súvislosti s infikovaním obvineného JUDr. Ľubomíra K. ochorením COVID-19 zistené žiadne pochybenie alebo rozpor so zákonom č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby," uviedol.

Okolnosti úmrtia

Vyhlásil, že sa nezistilo pochybenie alebo rozpor ani s aplikáciou vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR o izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a ani s rozkazom generálneho riaditeľa ZVJS.

"Zisťovanie okolnosti úmrtia uvedenej osoby v nemocnici v ÚVV Trenčín je predmetom samostatného vyšetrovania, kde dozor vykonáva Okresná prokuratúra Trenčín," spresnil Hujsa.

Právnik Ľubomír K. zomrel v závere februára. Väzobne stíhaný bol od minulého roku. V jeho prípade má ísť o prvé úmrtie v ústavoch na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody v súvislosti s novým koronavírusom.

Nakazených je 236 väznených osôb

K štvrtku evidujú celkovo 236 väznených osôb nakazených ochorením COVID-19. V nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne evidovali do štvrtka 16 pacientov s týmto ochorením a v civilnom zariadení sa s ochorením COVID-19 nenachádza žiadna väznená osoba, informovala hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.

Ako priblížila, počet hospitalizovaných väznených osôb v ústave v Trenčíne bol v minulom roku 119 pacientov a doteraz za rok 2021 je ich 113.

Aktuálne do štvrtka najviac postihnutých pacientov s ochorením COVID-19 evidovali vo väzení Košice-Šaca - 114, v Prešove - 31 a v Banskej Bystrici - 27. Nasleduje po 15 väzňoch Ilava a Košice.

"Od začiatku prepuknutia pandémie ochorenia COVID-19 sú v ústavoch dodržiavané všeobecne záväzné právne a interné predpisy určujúce používanie rúšok v interiéri, ako aj v exteriéri, je meraná telesná teplota všetkých osôb vstupujúcich do ústavu vrátane personálu. Zároveň sú zabezpečené dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk väznených osôb aj ďalších vstupujúcich osôb, využívajú sa germicídne žiariče a je vykonávaná dezinfekcia plôch v častejších intervaloch," uviedla na margo opatrení hovorkyňa.

Obmedzenia pre nakazených

Ako priblížila, v súvislosti s výskytom pozitívne testovaných väzňov bol obmedzený ich vzájomný kontakt mimo ubytovacích sektorov.

"Všetky činnosti odsúdených sú organizované so zreteľom na eliminovanie možnosti stretnutia väčšieho počtu odsúdených, návštevy advokátov a orgánov činných v trestnom konaní sú realizované bezkontaktne, výdaj stravy je realizovaný v jednotlivých oddieloch," povedala Kacvinská.

Testovanie, ako ďalej uviedla, sa realizuje pravidelne v súlade s internými predpismi a najmä podľa potreby, respektíve podľa rozhodnutia a návrhu krízového štábu riaditeľov ústavov a zdravotníckeho zariadenia.

"Testovanie sa vykonáva napríklad pri eskortovaní väznených osôb mimo ústavov, pred prepustením z ústavu vrátane podmienečného prepustenia, ďalej v prípade výskytu prvotných príznakov ochorenia a podobne," uviedla hovorkyňa.

Odsúdení, u ktorých testovanie potvrdí prítomnosť ochorenia COVID-19 sú ihneď ubytovaní oddelene od ostatných odsúdených. Rovnako odsúdení, ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanými sú umiestnení do karantény a ubytovaní oddelene od ostatných.

"V každom ústave sú pripravené karanténne cely, izby, sektory, kde sa väznené osoby umiestňujú do 10-dňovej karantény po nástupe do výkonu väzby a do výkonu trestu odňatia slobody. Taktiež sú vyhradené cely a miesta v ústave, kde dochádza k izolovaniu pozitívne testovaných väznených osôb," dodala.