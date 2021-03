Opatrenia sa cez Veľkú noc nesprísnia

Ľudia by mali obmedziť stretnutia, odložiť šibačku a na bohoslužbách sa zúčastniť virtuálne.

26. mar 2021 o 10:46 (aktualizované 26. mar 2021 o 11:36) TASR

BRATISLAVA. Protipandemické opatrenia by sa cez Veľkú noc na Slovensku nemali sprísňovať.

Na ministerstve zdravotníctva o tom v piatok informovali členovia konzília odborníkov, ktorí vydali desať odporúčaní pre veľkonočné sviatky.

Ľuďom radia obmedziť stretnutia, odložiť šibačku aj oblievačku a na bohoslužbách sa zúčastniť len virtuálne.

Počas pobytu v prírode by sa podľa nich nemali vytvárať veľké skupiny ľudí a cestovať by sa malo len v rámci okresu. Odborníci vyzvali na nosenie rúšok a respirátorov i na individuálny šport v prírode.

Udržanie trendu

Dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger (OĽANO) vyhlásil, že Slovensko v rámci boja s pandémiou nového koronavírusu čaká cez Veľkú noc "veľký súboj". "Od toho, ako zvládneme Veľkú noc, bude závisieť, aké bude mať leto," poznamenal.

Hlavný hygienik Ján Mikas oznámil, že epidemiologická situácia na Slovensku sa mierne zlepšuje. Cieľom preto je, aby sa tento zlepšujúci trend udržal.

"Veľká noc je vždy pri takýchto situáciách zlomová. Bude veľmi záležať od toho, ako bude verejnosť dodržiavať opatrenia," skonštatoval. Odborníci sa podľa Mikasa zhodli, že opatrenia a vyhlášky sa nateraz sprísňovať nebudú.

"Stojíme si za tým, že opatrenia sú nastavené dostatočne," podotkol a požiadal ľudí, aby nastavené pravidlá dodržiavali.

Ostaňme vo svojom okrese

Odborník na tropickú medicínu a infektológiu Vladimír Krčméry uviedol, že ak verejnosť bude dodržiavať súčasné opatrenia, je to 90 percent úspechu.

Pobyt v prírode pre zdravie ľudí odporúča, radí však nevytvárať veľké skupiny a nestretávať sa s tými, ktorých nepoznáme.

Ľudia by sa počas sviatkov mali vyhnúť masovému cestovaniu po Slovensku. "Ostaňme vo svojom okrese," vyzval Krčméry.

Konzílium odborníkov radí, aby sa vonku nosili ochranné rúška a v interiéri respirátory. Ak sa niekto vráti zo zahraničia na sviatky domov, mal by dodržať povinnú karanténu, aby sa prípadne nešírili mutácie.

Obchodníci by mali regulovať nakupujúcich

Odborníci neodporúčajú ani návštevu svojich rodičov a ani starých rodičov, a to ani v prípade, ak sú už zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.

"Je dôležité, aby sme odolali cez Veľkú noc a nepodľahli pokušeniu ísť na návštevy a tráviť čas s ľuďmi, ktorí nie sú z našej domácnosti," skonštatoval Heger.

Obchodníkov požiadali o reguláciu počtu ľudí v obchodoch. Chcú tak znížiť riziko nákazy. Seniorom i zdravotne ťažko postihnutým odporúčajú, aby na nákupy využili hodiny, ktoré sú pre nich v obchodoch vyhradené.

Heger verí, že opatrenia nie sú protiústavné

Odporúčaniami konzília odborníkov sa bude budúci týždeň zaoberať aj pandemická komisia.

Eduard Heger verí, že protipandemické opatrenia prijal štát tak, aby boli v súlade s Ústavou SR a zákonnými normami. Ústavný súd má totiž do štvrtka 1. apríla rozhodnúť o tom, či je predĺženie núdzového stavu v súvislosti s pandémiou koronavírusu v súlade s ústavou.



„Tie opatrenia vznikali na základe toho, že mali za cieľ jednu vec, a to ochranu zdravia a života," povedal Heger s tým, že opatrenia sú prijaté aj na úkor obmedzení v živote občanov. „Pretože inak sa to nedá," vyhlásil.

Podľa ministra je však vláda pripravená opatrenia upraviť, ak to Ústavný súd odporučí. „To všetko závisí od toho, čo ústavný súd povie," dodal minister.