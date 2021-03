Koronavírus: V Berlíne bude pre vstup do obchodov potrebný negatívny test (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 356-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 9 426 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

28. mar 2021 o 7:00 (aktualizované 28. mar 2021 o 8:43) Andrej Kuzmány, SITA, TASR, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

8:39 SVET - V Nemecku za posledných 24 hodín pribudlo 17 176 nakazených, čo je zhruba o tritisíc menej než za predchádzajúce obdobie. Na komplikácie v súvislosti s covidom zomrelo ďalších 90 ľudí.

Personálny šéf úradu kancelárky Merkelovej Helge Braun v rozhovore, ktorý zverejnil nedeľník Bild am Sonntag, povedal, že Nemecko musí v najbližších týždňoch znížiť počet infikovaných, inak hrozí rozvoj variantov, ktoré budú odolné proti vakcínam. Preto sa prihovára za zákaz nočného vychádzania v najviac postihnutých regiónoch.

8:30 SVET - Za štvrť roka od začiatku očkovania proti covidu dostalo v Česku aspoň jednu dávku vakcíny 1,21 milióna obyvateľov.

Oboma dávkami je v krajine zaočkovaných 440-tisíc ľudí. Informuje o tom webový portál iDnes.cz.

7:17 SVET - Epidémia Covidu-19 v Brazílii sa podľa najnovších čísel tamojšieho ministerstva zdravotníctva naďalej zhoršuje. V sobotu pribudlo 85 948 prípadov nákazy koronavírusom, čo je o niekoľko tisíc viac ako pred týždňom.

Krajina tiež zaznamenala druhý najvyšší denný počet úmrtí, keď vláda ohlásila ďalších 3438 zosnulých.

Horší v tomto ohľade bol iba piatok, kedy zomrelo 3650 ľudí.

Celková bilancia po sobote prevyšuje v Brazílii už 310-tisíc úmrtí, pričom podľa denníka The New York Times aktuálne rastie tempom okolo 2500 úmrtí denne. To je viac než dvojnásobok maxima z minulého roka.

07:00 SVET - Obyvatelia nemeckého hlavného mesta Berlín sa od stredy 31. marca budú musieť pri vstupe do mnohých obchodov preukázať negatívnym testom na ochorenie Covid-19, informovala agentúra DPA.

Povinnosť sa nevzťahuje na supermarkety, lekárne a drogérie, povedal starosta Berlína Michael Müller v sobotu po rokovaní mestského zastupiteľstva.