Minúta po minúte: Platí nové rozdelenie okresov

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 357-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 9 496 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

29. mar 2021 o 6:04 (aktualizované 29. mar 2021 o 8:18) Martin Vonšák, Juraj Buch, Jakub Habas, SITA, TASR, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

08:15 SVET - V Nemecku pribudlo takmer desaťtisíc nových prípadov nákazy, čo je o zhruba dvetisíc prípadov viac, ako minulý týždeň. Mierne sa zvýšil aj počet nakazených za posledných 14 na 100-tisíc obyvateľov, zo 130 stúpol počet na 134.

06:50 SVET - Austrálske mesto Brisbane zavádza trojdňový lockdown. V meste zistili komunitný prenos koronavírusu. Premiérka štátu Queensland Annastacia Palaszczuková oznámila, že lockdown je nevyhnutný na vyhľadanie kontaktov nakazených osôb.

V Brisbane, hlavnom meste štátu Queensland, žije viac ako 2,5 milióna ľudí. Úrady ich vyzvali, aby zostali doma, von vychádzali len v nevyhnutných prípadoch, ako sú napríklad nákup potravín, cesta do práce alebo lekárska starostlivosť, a aby na verejnosti nosili rúška. Školy budú počas lockdownu zatvorené. Ide už o druhé uzavretie metropolitnej oblasti Brisbane v tomto roku.

06:05 SVET - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala 16 spolkových krajín, aby dodržiavali dohodnuté protipandemické opatrenia.

"Príslušné opatrenia musíme zaviesť s plnou vážnosťou. Niektoré spolkové krajiny to robia, iné zatiaľ nie," povedala Merkelová v talkšou Anne Willová v televízii ARD. Ak sa tak nestane "vo veľmi blízkej budúcnosti", bude musieť premýšľať o tom, ako by to mohlo byť regulované na celoštátnej úrovni. "Na toto som prisahala, to je moja povinnosť," uviedla.

06:00 SLOVENSKO - Od dnešného dňa začína platiť aktualizovaná podoba covid automatu, v čiernej farbe je po novom už len 14 okresov. Bordových je 58 a červených sedem.

