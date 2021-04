Koronavírus: WHO apelovala na ľudí pred Veľkou nocou (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 361-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 9 719 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

1. apr 2021 o 6:12 (aktualizované 1. apr 2021 o 8:15) Martin Vonšák, Andrej Kuzmány, Kristína Braxatorová, TASR, SITA, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

https://www.podbean.com/player-v2/?i=mi74s-ff4b3c-pb&from=pb6admin&download=1&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

08:19 SVET - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu oznámil celoštátne zatvorenie škôl na tri týždne a mesačný zákaz vnútroštátneho cestovania. V "krajine galského kohúta" pristúpili k tomuto kroku po tom, ako rýchle šírenie vírusu v nedávnom období zvýšilo tlak na nemocnice.

07:49 SLOVENSKO - Napriek lockdownu a faktu, že Poprad ako jediný východoslovenský okres bude pre zlé čísla ešte i budúci týždeň stále patriť medzi čierne okresy podľa covid automatu, si bol primátor mesta Anton Danko (nezávislý) zahrať hokej.

06:54 SLOVENSKO - Pravidlá, ktorými sa máme riadiť počas Veľkej noci, sa menili do poslednej chvíle. Zostali v nich viaceré medzery a nejasnosti.

Kto chce, nájde si ospravedlnenie, ako obísť nariadenia, ktoré sú prakticky najprísnejšie od vypuknutia pandémie, hoci tá už ustupuje.

Otázky vyvolala najmä čerstvá výnimka na "individuálnu duchovnú starostlivosť“, ktorú vláda prijala v stredu a platiť má hneď od štvrtka. Viac sa dočítate v texte Petra Kováča.

06:29 SVET - Taliansko predĺžilo väčšinu platných pandemických reštrikcií vrátane obmedzenia pohybu ľudí až do konca apríla. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie vlády v Ríme.

Podľa nariadenia, ktoré v stredu neskoro večer schválila vláda premiéra Maria Draghiho, sa ale môže rozhodnúť o "zmiernení opatrení", ak to umožní epidemická situácia, píše agentúra AFP.

06:16 SVET - WHO v stredu, niekoľko dní pred Veľkou nocou a dva týždne pred ramadánom, varovala pred slávením v zaplnených vnútorných priestoroch, lebo to môže spustiť novú vlnu infekcií koronavírusom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. "V krajinách zažívajúcich rozsiahly prenos koronavírusu medzi miestnym obyvateľstvom by sa malo vážne uvažovať o virtuálnych stretnutiach, o odklade alebo početnom obmedzení takýchto zhromaždení," napísala WHO vo vyhlásení.