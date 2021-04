Poslanci odsúhlasili opätovné predĺženie núdzového stavu

Z 96 prítomných hlasovalo za 78, proti bolo 15 poslancov.

1. apr 2021 o 20:55 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady vo štvrtkovom hlasovaní odsúhlasili predĺženie núdzového stavu. Z 96 prítomných hlasovalo za 78, proti bolo 15 poslancov.

Opätovne predĺžený núdzový stav trvá od 20. marca ďalších 40 dní. Poslanci hlasovaním ukončili 25. schôdzu Národnej rady.

Poslanci rokovali o predĺžení núdzového stavu počas štvrtkového popoludnia a večera.

O predĺžení núdzového stavu rozhodla vláda ešte 17. marca. Odobriť to ešte musela Národná rada, a to najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti.

Kabinet v odôvodnení predĺženia upozorňuje na to, že naďalej dochádza k ohrozeniu života a zdravia občanov a bezprostredne hrozí, že šírením takzvanej britskej agresívnejšej mutácie ochorenia COVID-19 dôjde k ďalším nenapraviteľným a podstatným stratám na životoch alebo k zásadnému ohrozeniu zdravia na celom území Slovenska.

Vláda tiež upozornila, že napriek zlepšujúcim sa číslam a poklesu chorobnosti ostáva epidemiologická situácia naďalej krehká a predčasným uvoľnením opatrení by mohlo nastať opätovné zhoršenie stavu.