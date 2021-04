Covid automat: Aké opatrenia platia v bordovej fáze? (prehľad)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Epidemiologická situácia na Slovensku sa pomaly ale isto zlepšuje. Počet hospitalizovaných pacientov klesol pod 3 000 a znížilo sa aj reprodukčné číslo.

V prípade, že sa tento trend zachová aj po zvýšenej mobilite počas Veľkej noci, od 19. apríla by sa mohli uvoľniť niektoré opatrenia.

Slovensko by tak prešlo v rámci Covid automatu z čiernej do bordovej fázy a teda do III. stupňa varovania.

Vo štvrtok však ešte zasadne konzílium odborníkov. To má rozhodovať o ďalšom spôsobe testovania aj o nastavení opatrení. Vicepremiérka Remišová už vyzvala, aby sa automat prehodnotil.

Pozrite si, ako sú nastavené opatrenia v covid automate:

III. stupeň varovania (bordová fáza)

Rúško (o)

je povinné v interiéri

je povinné v exteriéri aj v extraviláne s výnimkami (a)

Obmedzenie pohybu

základné potreby iba v rámci okresu (j)

na pobyt v prírode v IV. stupni varovania na regionálnom aj národnom automate v rámci okresu nie je potrebný test

ak je podľa regionálneho automatu okres v čiernej farbe, teda v najvyššom stupni rizika, pobyt v prírode mimo okresu je zakázaný

ak sa národný automat nachádza v IV. stupni varovania, na pobyt v prírode mimo okresu v I., II. a III. stupni varovania na regionálnom automate je potrebný test nie starší ako 7 dní

ak sa okres nachádza v IV. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 7 dní

ak sa okres nachádza v II. alebo III. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 14 dní. V prípade, že ľudia využívajú na cestu do práce hromadnú dopravu, musia mať test, ktorý nie je starší viac ako 7 dní

ak sa okres nachádza v I. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 21 dní

Školy

materské školy, základné školy 1. stupeň prezenčne (m)

špeciálne školy a deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne maximálne 5 detí na učiteľa, koncové ročníky základné školy, stredné školy a odborné učilištia (prezenčne) (n)

na prezenčné vyučovanie je potrebný test podľa platnosti testu

vysoké školy fungujú dištančne

výnimkou je, ak sa podľa regionálneho automatu nachádza okres v čiernej farba, teda v najvyššom stupni rizika, školy ostávajú zatvorené

Hromadné podujatia

bohoslužby maximálne 1 osoba na 15 m2 s testom podľa platnosti testu (d)

Oslavy, večierky, svadby, kary

zakázané

Alkohol na verejnosti

požívanie alkoholu na verejnosti je zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.)

maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov

Návštevy v nemocniciach a ZSS

zákaz návštev okrem výnimiek (e)

Väznice

návštevy sú povolené s negatívnym testom, nie starším ako 24 hodín

Profesionálny šport

je povolený, ale bez divákov / bez obecenstva (f)

Rekreačný šport

podľa rizikovosti športových aktivít (k)

Lyžiarske strediská

strediská sa riadia semaforom cestovného ruchu

na vstup je potrebný negatívny test, ktorý nie je starší ako 24 hodín, opakované testovanie každých 48 hodín pri dlhšom pobyte

vleky ostávajú otvorené, ale bez kabínových lanoviek

Fitness

sú zakázané

Wellness, akvapark, kúpele

sú zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

maximálne 6 osôb

vstup je povolený len s testom

Obchody, služby a nákupné centrá

maximálne jeden zákazník na 15 metrov štvorcových

detské kútiky musia byť zatvorené

sedacie sekcie musia byť zatvorené

vstup len s negatívnym testom

Reštaurácie

povolený je okienkový predaj

rozvoz ostáva zachovaný

Múzeá, galérie, výstavné siene

povolené sú individuálne prehliadky / jeden návštevník na 15 metrov štvorcových

vstup je povolený len s testom

Knižnice

spoločné čítanie kníh do 6 osôb s testom

výdaj a vrátenie kníh len cez okienko

Firmy, podniky a organizácie

odporúčaná práca z domu

kontrola testov

Ubytovacie zariadenia

povolené bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov

ubytovanie zo spoločnej domácnosti maximálne 2 dospelé osoby na izbe, alebo jedna domácnosť v samostatnej izbe s hygienickým zariadením

na vstup je potrebný negatívny test

zariadenia musia povinne testovať zamestnancov

Taxi

v taxíku je povinné rúško

taxikári musia pravidelne vetrať

maximálne 2 osoby na jeden rad

dezinfekcia po každom klientovi

Platnosť testu

7 dní (od druhé stupňa základných škôl)

Iné