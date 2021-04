Pri akomkoľvek uvoľňovaní opatrení budú na prvom mieste školy, hovorí Gröhling

Školstvo by sa mohlo 19. apríla prepnúť do regionálneho semaforu, podľa ktorého budú fungovať jednotlivé opatrenia.

7. apr 2021 o 11:30 SITA

BRATISLAVA. Pri akomkoľvek uvoľňovaní opatrení, ktoré by malo nastať, budú na prvom mieste školy. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Dodal, že to podporuje aj premiér Eduard Heger (OĽaNO) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

Potvrdil, že v pondelok 19. apríla by sa malo školstvo prepnúť do regionálneho semaforu, podľa ktorého budú fungovať jednotlivé opatrenia. Podotkol však, že zatiaľ nejde o definitívne rozhodnutie.

Gröhling zároveň uviedol, že v najbližších dňoch by mali informovať o tom, v akom režime budú fungovať školy budúci týždeň, keďže súčasné rozhodnutie ministra o fungovaní na školách končí v nedeľu 11. apríla.



V súvislosti s testovaním na školách si minister myslí, že by sa popri kloktacích testoch mali zaistiť aj testy, ktoré by sa dali používať rýchlejším spôsobom. Zodpovednosť by v tomto smere mal niesť minister zdravotníctva. Kloktacie testy by sa však mali využívať pri potenciálnom otvorení škôl v pondelok 19. apríla. „Som rád, že pilotné fázy máme za sebou, takže vieme vychytať niektoré veci. Vieme, že tam boli nejaké problémy pri nahadzovaní dát, spracovania jednotlivých vecí a doposielania ochranných pomôcok a podobne,“ povedal.