O zmenách v zákaze vychádzania má vláda rokovať v piatok

Uznesenie je podľa Hegera už v procese prípravy.

14. apr 2021 o 15:24 TASR

BRATISLAVA. O zmenách v zákaze vychádzania v súvislosti s avizovaným uvoľňovaním opatrení má vláda rokovať v piatok. Po stredajšom zasadnutí vlády o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Predmetné uznesenie je podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) už v procese prípravy. Nevidí problém v tom, že ho vláda prijme až v piatok, keďže úpravy v zákaze vychádzania budú vychádzať iba z COVID automatu.

"Už dnes vieme, čo od pondelka bude platiť, to sa pretaví do uznesenia, a to sa pretaví do vyhlášky," vyhlásil.

Opatrenia sa majú uvoľňovať od pondelka. Otvoriť sa majú všetky obchody a služby pod podmienkou dodržania 15 štvorcových metrov na jednu osobu. Bude umožnený pohyb v prírode mimo okresu pod podmienkou testu.

Umožnia sa aj bohoslužby, návšteva botanických záhrad, múzeí, otvoria sa knižnice, hotely a penzióny, bez reštaurácií. Bude možné športovať v exteriéri v maximálnom počte šiestich ľudí.