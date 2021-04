Koronavírus: Do roka po očkovaní Pfizerom bude zrejme potrebná tretia dávka (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 373-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 10 887 obetí.

16. apr 2021 o 5:47 (aktualizované 16. apr 2021 o 7:15) Laura Smitňová, Jakub Habas, TASR, SITA, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

07:13 SVET - Brazílskym nemocniciach dochádzajú sedatíva potrebné pre intubáciu pacientov s covidom. Objavujú sa správy o tom, že zdravotníci musia niekedy vážne chorých pacientov pripútať k lôžku, aby ich mohli napojiť na pľúcnu ventiláciu, píše Reuters. Vláda preto hľadá možnosti, ako čo najrýchlejšie potrebné lieky do krajiny doviezť.

06:11 SLOVENSKO - Vláda bude od 9.00 hod. rokovať online o zmenách v opatreniach.

05:46 SVET - V karanténe skončil futbalový klub Herta Berlín, v ktorom hráva aj slovenský reprezentant Peter Pekarík. V tíme sa objavili viaceré prípady nákazy koronavírusom.

06:00 SVET - Do roka po podaní oboch dávok vakcíny proti koronavírusu od firmy Pfizer vyvinutej so spoločnosťou BioNTech, budú ľudia "zrejme" potrebovať tretiu dávku. Povedal to v rozhovore pre stanicu CNBC odvysielanom vo štvrtok výkonný šéf Pfizeru Albert Bourla.

"Pravdepodobný scenár je, že bude nutná tretia dávka, a to niekde medzi šiestimi až dvanástimi mesiacmi," uviedol Bourla v rozhovore nahranom 1. apríla. Dodal, že neskôr bude nasledovať i každoročné preočkovanie, no všetky tieto kroky je ešte potrebné potvrdiť. Kľúčovú úlohu bude podľa neho zohrávať nové varianty vírusu. "Je mimoriadne dôležité potlačiť množstvo ľudí, ktorí môžu byť náchylní na tento vírus," zdôraznil.

