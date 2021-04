Koronavírus na Slovensku: Hospitalizovaných je už menej ako dvetisíc (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 375-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 11 106 obetí.

18. apr 2021 o 8:23 (aktualizované 18. apr 2021 o 10:10) Erik Balázs, SITA, TASR, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse sme priniesli online minútu po minúte:

10:10 SLOVENSKO - Včera dostalo prvú dávku vakcíny proti covidu ďalších 16 260 ľudí. Druhou dávkou preočkovali 151 ľudí.

Aspoň prvú dávku vakcíny dostalo už 942 063 ľudí. Druhú dávku má už za sebou 344 633 zaočkovaných.

09:59 SLOVENSKO - PCR testy odhalili 638 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.

Pľúcnej forme COVID-19 podľahlo ďalších 63 chorých.

V nemocniciach je s koronavírusom hospitalizovaných 1 953 ľudí.

08:37 SLOVENSKO - Na cestu do prírody medzi okresmi nebude od zajtra potrebný negatívny test. Rovnako tak aj v prípade individuálneho športu. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v piatok (16. 4.) schválila vláda.

Podmienka najviac sedemdňového negatívneho testu na ochorenie COVID-19 bude len v prípade okresov vo štvrtom stupni varovania. Avšak v čiernej farbe nebude ani jeden okres.

Od pondelka má byť umožnený aj pobyt na exteriérovom alebo interiérovom športovisku.

Výnimka zo zákazu vychádzania pre pobyt v prírode vrátane individuálneho športu platí od 5.00 h do 20.00 h.

08:23 SLOVENSKO - Od zajtra sa umožní návšteva maloobchodných predajní a prevádzok. Otvoria sa múzeá, galérie, knižnice, zoologické a botanické záhrady, kurzy autoškôl, plavárne i športoviská. Potrebný bude test nie starší ako sedem dní. Všetky aktivity sú obmedzené od 5.00 do 20.00 h.

Vyplýva to zo súhrnu zmien v opatreniach, ktorý zverejnilo ministerstvo vnútra. Zmiernenie opatrení v piatok (16. 4.) schválila vláda. Naďalej platí, že do obchodov a prevádzok na obstaranie nevyhnutných životných potrieb netreba test. Ide najmä o potraviny, lieky a zdravotnícke prostriedky a pomôcky, hygienický tovar, drogériu, krmivá a ďalšie potreby pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, ako aj doplnenie pohonných látok. Múzeá, galérie a výstavné siene môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky. Hromadné podujatia sa povoľujú do šiestich osôb.