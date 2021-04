Ranný brífing: Policajný prezident zľahčuje brutalitu podriadených

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

20. apr 2021 o 23:34 Michal Deliman

Video zo Starej Turej zachytilo brutálny útok polície na bezbranného bezdomovca. Neprimerané zákroky polície zostávajú bez trestu a slová policajného prezidenta nenaznačujú obrat k lepšiemu.

Sú policajti brutálni alebo sú to ojedinelé prípady? Téme policajnej brutality sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Policajt zbil bezdomovca, policajný šéf útok zľahčuje

Voľby by vyhral Hlas, kotlebovci sú mimo parlamentu

Maďarskí kamionisti odišli, Sputnik nám nechali

Zmapovali pohyb agentov, ktorí sú za výbuchom v Česku

PSG môže kontumačne vyhrať Ligu majstrov, člen UEFA to považuje za hotovú vec

Liek na astmu funguje aj proti covidu

Policajt zbil bezdomovca, policajný šéf útok zľahčuje

Policajt pred Tescom v Starej Turej útočí na muža, ktorý nekladie žiadny odpor. (zdroj: Michal Tóth)

Muž bez domova už ležal na zemi pred obchodným domom Tesco v Starej Turej, keď zákrok troch policajtov proti nemu začína filmovať náhodný svedok z poschodia neďalekého paneláku.

Jeden z policajtov hodí do ležiaceho muža najskôr kusy odevu zo zeme. Nohou mu pristúpi rebrá a kopne tak, že bezdomovec sa od bolesti zvinie.

Hoci muž nekladie žiadny odpor, policajt ho zozadu za golier zodvihne zo zeme a kým ho drží, dvakrát ho kopne kolenom a sotí do steny nákupného centra.

"Muž reagoval agresívne a kládol aktívny odbor," háji správanie sa policajtov Krajské riaditeľstvo polície v Trenčíne. Žiadny útok proti policajtom na záberoch nevidieť.

Konanie policajta na záberoch zľahčoval aj policajný prezident Peter Kovařík. "Bezdomovci robia veľký neporiadok a ľudia sa sťažujú a vyjadrujú obavy." Tvrdí, že konfliktu predchádzala krádež alkoholu.

Voľby by vyhral Hlas, kotlebovci sú mimo parlamentu

Prieskum agentúry AKO apríl 2021. (zdroj: Agentúra AKO)

Ak by sa voľby do Národnej rady konali v apríli, vyhrala by ich strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho so ziskom 23,9 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila SaS s 13,8 percentami a na treťom OĽaNO s rovnými desiatimi percentami.

Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO, ktorý vykonala v dňoch 12. až 17. apríla na vzorke 1000 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo šesť strán. Päťpercentú hranicu by prekročili ešte Smer (9,2 percenta), Progresívne Slovensko (8,3 percenta) a Sme rodina (7,4 percenta).

Za bránami parlamentu by zostali KDH (4,5 percenta) Za ľudí (4,3 percenta), Aliancia (4,2 percenta). Kotlebova ĽSNS by získala iba 2,9 percenta. Len o niečo viac ľudí (3,1 percenta) by volilo stranu Republika, ktorú založili odídenci od Kotlebu Milan Uhrík a Milan Mazurek.

V prepočte na mandáty by Hlas obsadil 49 kresiel, SaS 29, OĽaNO 21, Smer 19, Progresívne Slovensko 17, Sme rodina 15. Tu si môžete vyklikať možné koalície.

Maďarskí kamionisti odišli, Sputnik nám nechali

Kamióny v areáli farmaceutickej firmy. (zdroj: TA3)

Na Slovensku pribudlo ďalších 642 nakazených koronavírusom po 7 959 vykonaných PCR testoch. Počet úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 sa zvýšil o ďalších 72.

Hospitalizácie mierne klesli, v nemocniciach je o 23 pacientov menej. Zaočkovali 8 114 ľudí, prvou dávkou vakcíny už celkovo zaočkovali 972 855 ľudí.

Dva maďarské kamióny s chladiarenskými prívesmi zaparkovali pred týždňom pred areálom firmy Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch.

Vodiči dostali pokyn, aby odtiaľ odviezli všetkých 37 paliet očkovacej látky Sputnik V do Maďarska.

Maďari prišli bez oficiálnych dokumentov a potrebného povolenia, len s adresou v Maďarsku, kam majú vakcíny doviezť. Argumentovali vraj tým, že ich poslali Rusi.

Keďže spoločnosť nedostala oficiálny pokyn od ministerstva, vakcíny im odmietli vydať. Kamióny s maďarskou evidenčnou značkou po medializácii napokon odišli.

Areál firmy opustili prázdne, bez nákladu, po ktorý prišli a na ktorý päť dní čakali.

Kúpili sme experimentálny liek na covid: Ministerstvo zdravotníctva nakúpilo experimentálny liek bamlanivimab proti covidu-19. Liek má brániť vírusu, aby sa v tele rozmnožoval.

Ministerstvo zdravotníctva nakúpilo experimentálny liek bamlanivimab proti covidu-19. Liek má brániť vírusu, aby sa v tele rozmnožoval. Čo Matovič zmôže so Sputnikom: Minister financií ako strážca štátnej kasy by mal držať pozíciu, že pri neznámych účinkoch sa Sputnik V nezdá úplne rozumnou (resp. zákonnou) investíciou, píše Matej Kačaljak.

Minister financií ako strážca štátnej kasy by mal držať pozíciu, že pri neznámych účinkoch sa Sputnik V nezdá úplne rozumnou (resp. zákonnou) investíciou, píše Matej Kačaljak. Zriedkavé zrazeniny z vakcíny J&J: Krvné zrazeniny môžu byť veľmi zriedkavým vedľajším účinkom vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson. Napriek tomu jej celkové prínosy prevyšujú nad možnými rizikami.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Kováčika obžalovali, stále má previerku: Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik má stále platnú previerku na stupeň prísne tajné. Vo väzbe je pritom už pol roka a podnet, aby ho opäť preveril, má bezpečnostný úrad na stole od konca októbra.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik má stále platnú previerku na stupeň prísne tajné. Vo väzbe je pritom už pol roka a podnet, aby ho opäť preveril, má bezpečnostný úrad na stole od konca októbra. Nový riaditeľ SIS: Podľa Denníka N predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár navrhol za riaditeľa SIS doterajšieho námestníka služby Michala Aláča.

Podľa Denníka N predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár navrhol za riaditeľa SIS doterajšieho námestníka služby Michala Aláča. Miroslav Kollár vstupuje do Spolu: Situácia sa podľa Miroslava Kollára ani po rekonštrukcii vlády veľmi nezmenila. Skonštatoval, že k strane Spolu sa pridal aj preto, že "bez veľkých rečí" prinášala riešenia v teréne.

Zmapovali pohyb agentov, ktorí sú za výbuchom v Česku

Ruskí agenti Alexander Miškin a Anatolij Čepiga. (zdroj: TASR/AP)

České bezpečnostné zložky vedeli o tom, že v októbri 2014 mohli byť do výbuchu v muničnom sklade vo Vrběticiach zapojení dvaja ruskí občania - Alexander Miškin a Anatolij Čepiga.

Až v roku 2018, keď sa ich tváre objavili pri otrave bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa sa však česká polícia dozvedela, že ide o agentov ruskej vojenskej rozviedky. Ešte cez víkend to uviedol český minister vnútra Jan Hamáček.

Vyšetrovanie investigatívnej skupiny Bellingcat a týždenníka Respekt ukazuje, že akcia bola masívnejšia, ako sa pôvodne predpokladalo a zúčastnilo sa na nej najmenej šesť členov tajnej jednotky vojenskej tajnej služby GRU s číslom 29155. Akciu riadil veliteľ tejto jednotky, ktorý má priamy styk s vedením GRU.

V realite štátneho teroru: 28 rokov od rozvodu Česko nikdy nepotrebovalo slovenskú podporu väčšmi než v tejto chvíli, píše Peter Schutz.

28 rokov od rozvodu Česko nikdy nepotrebovalo slovenskú podporu väčšmi než v tejto chvíli, píše Peter Schutz. Putin verí len agentom: Rusi v exile sa dnes boja novičoku, hovorí v rozhovore pre SME expert na tajné služby Andrej Soldatov.

Rusi v exile sa dnes boja novičoku, hovorí v rozhovore pre SME expert na tajné služby Andrej Soldatov. Česi žiadajú o solidaritu: Česko žiada členské štáty Európskej únie a partnerské krajiny NATO, aby prejavili solidaritu s Prahou a takisto vyhostili ruských diplomatov.

Česko žiada členské štáty Európskej únie a partnerské krajiny NATO, aby prejavili solidaritu s Prahou a takisto vyhostili ruských diplomatov. Velezrada na Pražskom hrade: Pražský hrad osvietil nápis „Velezrada". Organizácia Zastavme velezradu vo svojom vyhlásení tvrdí, že český prezident je agentom nepriateľskej krajiny a žiada, aby činy Miloša Zemana posúdil ústavný súd.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Kim chystá Severnú Kóreu na hladomor: Kim Čong-un verejne pripustil, že v krajine sa môže zopakovať hladomor z druhej polovice 90. rokov minulého storočia, pri ktorom zomreli milióny ľudí. Ani to však nebráni režimu pokračovať v zbrojení a vyhrážať sa južnému susedovi.

Kim Čong-un verejne pripustil, že v krajine sa môže zopakovať hladomor z druhej polovice 90. rokov minulého storočia, pri ktorom zomreli milióny ľudí. Ani to však nebráni režimu pokračovať v zbrojení a vyhrážať sa južnému susedovi. Navaľnyj zomiera: Videli ste už na vlastné oči, ako niekoho vraždia? Vidíte to práve teraz, odkazuje v emotívnom videu Leonid Volkov z Protikorupčnej nadácie Alexeja Navaľného.

Videli ste už na vlastné oči, ako niekoho vraždia? Vidíte to práve teraz, odkazuje v emotívnom videu Leonid Volkov z Protikorupčnej nadácie Alexeja Navaľného. Zomrel dlhoročný prezident Čadu: Čadského prezidenta Idrissa Débyho zranili počas bojov s povstalcami. Na následky zranenia neskôr zomrel. Déby bol pri moci vyše 30 rokov.

PSG môže kontumačne vyhrať Ligu majstrov

Neymar (v strede) v zápase Paríž St. Germain - Bayern Mníchov. (zdroj: TASR/AP)

Futbalovým klubom FC Chelsea, Real Madrid a Manchester City hrozí vylúčenie z tohtosezónnej Ligy majstrov. Všetky tri sú účastníkmi semifinále, no zároveň sa stali spoluzakladateľmi novej Európskej Superligy.

Podľa šéfa Dánskej futbalovej federácie a člena exekutívy Európskej futbalovej Únie (UEFA) Jespera Möllera ich čaká trest. Už v piatok by mala UEFA rozhodnúť o ďalšom postupe, Möller považuje vylúčenie tria za hotovú vec.

"Očakávam, že sa tak stane v piatok, potom sa uvidí, ako dokončíme Ligu majstrov," citoval Möller web CBS Sport.

Štvrtým účastníkom semifinále je Paríž St. Germain, ktorý sa nepodieľal na vzniku Superligy a môže tak kontumačne vyhrať Ligu majstrov.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Hokejový brankár Tyler Parks v relácii FACE2FACE: Patrí medzi najvýraznejšie osobnosti hokejovej Tipos extraligy. Nebyť pandémie koronvírusu, fanúšikovia Slovana skandujú pravidelne jeho meno na zápasoch. Brankár Tyler Parks má za sebou nevšedný hokejový príbeh.

Patrí medzi najvýraznejšie osobnosti hokejovej Tipos extraligy. Nebyť pandémie koronvírusu, fanúšikovia Slovana skandujú pravidelne jeho meno na zápasoch. Brankár Tyler Parks má za sebou nevšedný hokejový príbeh. Bratislava chce veľký šampionát: Slovenský krasokorčuliarsky zväz podal kandidatúru na usporiadanie európskeho alebo svetového šampionátu v roku 2024. Detaily priblížil prezident zväzu Jozef Beständig.

Slovenský krasokorčuliarsky zväz podal kandidatúru na usporiadanie európskeho alebo svetového šampionátu v roku 2024. Detaily priblížil prezident zväzu Jozef Beständig. Anglicko môže mať senzačného majstra: Leicester City sa môže stať za istých okolností opäť majstrom anglickej Premier League, ale nie celkom športovou cestou.

Liek na astmu funguje aj proti covidu

Ilustračné foto. (zdroj: ADOBE STOCK)

Vyskúšať liek na astmu na covidových pacientoch napadlo vedcom z Oxfordskej univerzity po tom, čo si všimli, že medzi osobami s ťažkým priebehom nákazy sa vyskytuje len málo takých, ktorí sa liečia na toto chronické ochorenie dýchacích ciest.

Pacientom s astmou či s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc lekári zvyčajne predpisujú protizápalové lieky, takzvané kortikosteroidy. Ide o lieky, ktoré sa užívajú inhalačne.

Jednou z účinných zložiek, ktorú ústne spreje obsahujú, je budezonid. A práve táto látka sa pre vedcov stala kľúčom k potenciálnej liečbe nového koronavírusu.

"Na rozdiel od iných osvedčených spôsobov liečby je budezonid účinný ako domáca liečba v počiatočných štádiách ochorenia. Toto je významný míľnik pre túto pandémiu," tvrdí vedec Richard Hobbs.

V skratke ďalšie správy zo zdravia:

Ťažký covid spojili s nedostatkom pohybu: Ukazuje sa, že aj sedavý životný štýl môže pri nákaze novým koronavírusom zavážiť. Dlhodobá fyzická nečinnosť súvisí s ťažkým priebehom covidu a zvýšeným rizikom úmrtia.

Ukazuje sa, že aj sedavý životný štýl môže pri nákaze novým koronavírusom zavážiť. Dlhodobá fyzická nečinnosť súvisí s ťažkým priebehom covidu a zvýšeným rizikom úmrtia. Veľký prehľad vitamínov a minerálov: Vitamíny a minerály sú pre život človeka nevyhnutné, keďže sa podieľajú na množstve telesných funkcií. Pripravili sme pre vás prehľad potravín, v ktorom nájdete tie najdôležitejšie vitamíny aj minerály.

Vitamíny a minerály sú pre život človeka nevyhnutné, keďže sa podieľajú na množstve telesných funkcií. Pripravili sme pre vás prehľad potravín, v ktorom nájdete tie najdôležitejšie vitamíny aj minerály. Prečo zaradiť do jedálnička cviklu: Pravidelný prísun cvikly má vplyv aj na zdravé starnutie. Prečítajte si sedem dôvodov, prečo by ste mali cviklu zaradiť do svojho jedálnička.

Česká republika je náš najbližší spojenec, kto iný než Slovensko by mal prejaviť solidaritu s Českou republikou? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslanom Michalom Šimečkom.

