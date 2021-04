Čakáreň pre všetkých aj výber vakcíny by mohli byť do niekoľkých týždňov

Samotesty do domácností nakoniec rozdávať nebudú.

23. apr 2021 o 12:33 SITA

BRATISLAVA. Zmluvu o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V zverejní minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský aj v prípade, ak s tým nebude súhlasiť ruská strana.

Povedal to po piatkovom stretnutí s novinármi.

Stále čaká na stanovisko

Napriek tomu rezort stále čaká na stanovisko Ruska, podľa ministra však bude čakať maximálne niekoľko dní. Lengvarský zároveň potvrdil, že ak ruská strana zverejnenie zamietne, Slovensku hrozí finančná sankcia. Bližšie to však komentovať nechcel.

Ak sa nakoniec štát rozhodne očkovanie Sputnikom V spustiť, mal by najprv odkúpiť 200-tisíc vakcín, ktoré sú aktuálne na našich skladoch. Ruská strana totiž platbu za dodávku týchto vakcín Slovensku vrátila.

Zatiaľ by sa objednávka na vakcíny podľa ministra nezvyšovala, následne sa o prípadnej ďalšej objednávke rozhodne podľa záujmu Slovákov o túto vakcínu.

Boja sa technického zlyhania

Otvorenie čakárne pre ľudí nad 18 rokov aj výber vakcíny by mohli byť reálne do niekoľkých týždňov. Otvoreniu čakárne pre všetky vekové kategórie aktuálne bráni iba obava, či systém Národného centra zdravotníckych informácií nápor zvládne.

„Musím byť definitívne presvedčený, že to bude fungovať,“ podotkol.

Minister sa podľa jeho slov bojí prípadného technického zlyhania. Zároveň potvrdil, že systém NCZI je pripravený aj na registráciu na očkovanie Sputnikom V, aktuálne sa však spúšťať nebude.

Zaočkovať by sa po novom mohla aj sprevádzajúca osoba. Osoby staršie ako 18 rokov, ktoré budú pri očkovaní sprevádzať seniora nad 70 rokov, by tak mohli byť zaočkované spolu s ním. Reálne by to podľa Lengvarského mohlo byť už v priebehu budúceho týždňa.

„Sľubujem si od toho to, že budú mladí ľudia presviedčať starších, aby sa šli zaočkovať spolu,“ povedal Lengvarský. Rezort už navrhol vyhlášku, momentálne je v legislatívno-technickej úprave.

Samotesty do domácností rozdávať nebudú

Samotesty nakoniec do domácností rozdávať nebudú. Ministerstvo zdravotníctva totiž v súčasnosti nepredpokladá výraznejšie domáce samotestovanie.

Lengvarský konštatoval, že by samotestovanie mohlo fungovať na báze dobrovoľnosti. „Každý, kto má záujem, si test môže kúpiť v lekárni,“ povedal.

Samotesty, ktoré nakúpil štát, sa však vyhadzovať nebudú. Zostalo z nich ešte 20 miliónov a bežne sa využívajú v mobilných odberových miestach.