Konzílium odborníkov sa stane oficiálnym poradným orgánom ministra zdravotníctva

Lengvarský potvrdil aj reorganizáciu ministerstva, zatiaľ nemá konkrétne mená.

23. apr 2021 o 13:29 SITA

BRATISLAVA. Konzílium odborníkov bude oficiálnym poradným orgánom ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. Šéf rezortu verí, že sa tak stane už budúci týždeň.

Zároveň by mali byť súčasťou konzília aj špecialisti z iných odborov. Zastúpenie by mali mať okrem hygienikov a epidemiológov aj odborníci z oblastí informatiky a hospodárstva. Minister zvažuje prizvať do konzília aj dátových odborníkov, prípadne psychológov.

„Cieľom je, aby spektrum odborností bolo vyvážené a závery boli komplexnejšie,“ povedal Lengvarský.

Po piatkovom stretnutí s novinármi zároveň potvrdil aj plánovanú reorganizáciu ministerstva zdravotníctva, zatiaľ však podľa jeho slov nemá konkrétne mená.