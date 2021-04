Koronavírus: V Indii pribudlo najviac nakazených za jediný deň (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 379-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 11 458 obetí.

25. apr 2021 o 7:40 (aktualizované 25. apr 2021 o 8:14) Martin Vonšák, TASR, SITA, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

08:18 SVET - Najmenej 27 životov a 46 zranených si v nedeľu ráno vyžiadal požiar na jednotke intenzívnej starostlivosti pre pacientov s ochorením COVID-19 v bagdadskej nemocnici na juhovýchodnom okraji irackej metropoly. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na lekárske zdroje.

Požiar vypukol po výbuchu v sklade kyslíkových fliaš.

Civilná ochrana pre iracké štátne médiá uviedla, že na mieste "zachránila 90 ľudí zo 120 pacientov a ich príbuzných". Presný počet mŕtvych a zranených však nevedela poskytnúť.

8:03 SVET - Polícia na španielskom ostrove Mallorca zatkla 40-ročného muža pre podozrenie, že nakazil 22 ľudí koronavírusom. Muž chodil do práce a do posilňovne, hoci mal kašeľ a horúčku. Polícia v sobotu podľa britského The Guardian informovala, že začala vyšetrovanie tohto prípadu koncom januára, keď sa v meste Manacor objavilo ohnisko nákazy.

Muž mal niekoľko dní mal príznaky, čím znepokojil svojich kolegov, ale odmietol odísť domov. Na test síce šiel, ale nečakal na výsledok a na druhý deň sa vrátil do práce a vyrazil si aj do posilňovne. Keď sa ho ľudia z práce snažili poslať domov, posmieval sa im, pri kašľaní si dával dole rúško a hovoril im: "Všetkých vás nakazím." Keď mu vyšiel test pozitívny, šli na odber aj jeho kolegovia. Päť z nich bolo nakazených. Covid dostalo 14 členov jeho rodiny, vrátane troch ročných detí. V posilňovni ochoreli traja ľudia, ktorí s ním boli v priamom kontakte. Nikto z nakazených nemal závažný priebeh ochorenia.

07:44 SVET - V Indii za sobotu pribudlo 349 961 nových ochorení spôsobených koronavírusom, čo je najviac za jediný deň od začiatku pandémie. Informovala o tom agentúra Reuters. Rekordný bol aj nárast pacientov infikovaných koronavírusom, ktorí zomreli, ich počet sa zvýšil o 2 767 na celkových 192 311.

Indické zdravotníctvo sa kvôli veľmi rýchlemu šíreniu nákazy dostalo do kritickej situácie, keď nemocnice v najzasiahnutejších oblastiach musia kvôli nedostatku lôžok a kyslíka pacientov s Covidom-19 odmietať. India s 1,4 miliardy obyvateľov zaznamenáva v súčasnosti najväčšie prírastky nakazených na svete.