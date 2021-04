Koronavírus na Slovensku: Otvoriť môžu terasy aj fitnescentrá (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili takmer 380-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 11 495 obetí. Opäť sa uvoľňujú opatrenia.

26. apr 2021

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

06:30 SVET - Očkovanie proti COVID-19 je v Česku účinné. Vyplýva to z priebežných celoštátnych údajov, informovala v nedeľu Česká televízia.

Vakcinácia chráni najmä pred ťažším priebehom ochorenia, v drvivej väčšine prípadov však znižuje aj riziko samotnej infekcie. Podľa českých štatistikov sa nakazilo len niečo vyše desatiny percenta tých, ktorí dostali obe dávky očkovacej látky.

Z viac než 900-tisíc ľudí, ktorí už dostali obe dávky vakcíny, úrady evidujú nákazu u zhruba tritisíc osôb. S odstupom 14 dní čísla ďalej klesajú, a to na 0,14 percenta. Ťažký priebeh choroby zdravotníci zachytili len u jednej stotiny percenta zaočkovaných.

"Tie nákazy samozrejme existujú. Vakcína nie je stopercentná ochrana proti budúcej nákaze, ale mala by to byť najmä ochrana proti ťažkému priebehu ochorenia, a to je v tých dátach naozaj vidieť," povedal šéf Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislav Dušek.

Vážne komplikácie malo po ukončenom očkovaní len 13 zdravotníkov z dvestotisíc; to bolo navyše podľa Dušeka väčšinou zapríčinené zdravotným stavom osôb bez ohľadu na covid.

V domove Clementas Janovice mali podľa tamojšej staničnej sestry Lucie Tomanovej celkom tri zistenia niekoľko dní po druhej dávke očkovania. "Ja som nemal žiadne príznaky. Urobili výter a prišli na to," opísal klient Miroslav Hůrka, ktorý mal už v tom čase očkovanie ukončené.

06:25 SLOVENSKO - Oddnes sa predlžuje diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov z 30 na 100 kilometrov. Po novom sa teda karanténa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do 100 kilometrov od slovenských hraníc a pracujú na území Slovenska (rovnako do 100 kilometrov od hraníc). Potrebný je však negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu nie starší ako sedem dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k režimu na hraniciach.

Do domácej izolácie nie sú povinní ísť ani občania SR, ktorí žijú na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu. Rovnako však budú potrebovať negatívny test.

"Podmienky pre pendlerov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a pracujú na území susedného štátu, sa nemenia," dodala hovorkyňa hygienikov Daša Račková.

Výnimka z karantény bez potreby preukázať sa testom sa rozšíri na osoby dôležité pri udržiavaní chodu prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, tiež na osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá. Rovnako na osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat, s cieľom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch EÚ. Výnimky sú platné po odsúhlasení ministerstvom pôdohospodárstva.

Povinnosť izolácie a testovania sa nevzťahuje ani na tranzit občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím SR do iného členského štátu EÚ. Podmienkou je prejsť územím SR bez zastavenia (okrem nevyhnutného dotankovania) celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu do krajiny.

06:22 SLOVENSKO - V košickej univerzitnej nemocnici pociťujú výrazný pokles pacientov. Podľa hovorkyne Ladislavy Šustovej, kým vo februári pandémia poriadne nemocnicu zvierala a liečili vyše 320 pacientov s ochorením Covid-19, dnes je situácia úplne iná.

„Po dlhom a náročnom období klesol počet pacientov pod 100. K uplynulému piatku bolo na lôžku 92 infikovaných pacientov, z nich 14 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu,“ uviedla hovorkyňa, ktorá doplnila, že takýto počet pacientov evidovala nemocnica naposledy začiatkom decembra minulého roka a následne potom sa začala situácia zhoršovať.

6:00 SLOVENSKO - Hoci na základe odporúčania konzília odborníkov vláda odložila uvoľňovanie opatrení podľa covid automatu o týždeň, k určitému uvoľňovaniu predsa len dochádza.

Od dnešného dňa môžu byť za dodržania hygienických opatrení otvorené terasy reštaurácií, rovnako sa môžu otvoriť fitnescentrá, tie však pre maximálne šesť ľudí.

Za exteriér sa považuje priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán. Pri vstupe bude potrebný negatívny test, nie starší ako sedem dní a povinne musia byť prekryté aj dýchacie cesty. Rúško či respirátor možno zložiť len na čas, nevyhnutný na konzumáciu. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k činnosti maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb.

V exteriérovej časti prevádzky je konzumácia povolená len posediačky, pričom medzi stolmi musia byť rozstupy minimálne dva metre. Nie je povolený samoobslužný výdaj, ako je nakladanie šalátov alebo odber pečiva. Jedlá a nápoje môže podávať len obsluhujúci personál. Obsluha tiež musí zákazníkom k jedlu priniesť príbor zabalený do papierovej servítky, keďže podľa vyhlášky nesmie byť pre zákazníkov voľne dostupný na stoloch.

Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať. Rovnako je potrebné vydezinfikovať stôl, stoličku aj jedálny lístok po každom zákazníkovi. Stanovujú sa tiež podmienky pre umývanie riadu. Pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím dezinfekčný prostriedok.

Hovorkyňa úradu Daša Račková zároveň pripomína, že naďalej platí zákaz konzumovať jedlá a nápoje v interiéri.

5:45 SLOVENSKO - Začína platiť aktualizovaná podoba covid automatu, Slovensko je už druhý týždeň za sebou bez čierneho okresu.

V bordovej fáze ich je 22, v červenej 52 a v ružovej päť. Je to lepšia situácia ako pred týždňom, vtedy bolo v bordovej fáze 27 okresov, v ružovej iba štyri.