Európska lieková agentúra odporúča očkovať aj druhou dávkou AstraZenecy

Nie je známe, či je riziko zrazenín po doočkovaní iné, ako riziko vyvolané prvou dávkou.

23. apr 2021 o 17:18 SITA

BRATISLAVA. Európska lieková agentúra (EMA) v piatok odporučila, aby sa ľudia zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca zaočkovali aj druhou dávkou.

Zástupca výkonnej riaditeľky EMA Noël Wathion na dnešnej tlačovej konferencii uviedol, že by očkovanie druhou dávkou látky Vaxzevria po štyroch až 12 týždňoch od prvej dávky malo pokračovať. Zatiaľ nie je podľa agentúry známe, či je riziko zriedkavých krvných zrazenín po očkovaní iné, ako riziko vyvolané prvou dávkou. Výhody vakcíny však podľa odborníkov prevyšujú riziká.

Predstavitelia EMA na konferencii predstavili analýzu dostupných dát o vakcíne, ktorá má pomôcť členským štátom pri rozhodovaní sa o ich vakcinačnom programe. Wathion pripomenul, že dáta ukazujú, že vakcína je účinná u všetkých vekových kategórií dospelých, pričom prínos očkovania stúpa s vekom a so zvyšujúcou sa úrovňou infekcie v komunite. Na určenie, kto môže byť viac náchylný na spomenuté zriedkavé zrazeniny, podľa odborníkov však zatiaľ nie je dostatok informácií.



EMA tento mesiac informovala, že vakcína Vaxzevria môže súvisieť so zriedkavými krvnými zrazeninami, ktoré možno klasifikovať ako jej veľmi zriedkavé vedľajšie účinky. EMA vtedy uviedla, že by sa mali upraviť štítky na vakcínach, aby ľudia dostávajúci vakcínu a zdravotníci vedeli o týchto rizikách a následne sledovali možné znaky alebo symptómy, ktoré sa obyčajne objavujú počas prvých dvoch týždňov po očkovaní.



Vaxzevria je jednou zo štyroch vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré schválili v Európskej únii.